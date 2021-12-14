Спор за миллиарды: вдова, дочери, сестра и любовница покойного российского олигарха не могут поделить его наследство

Спор за миллиарды: вдова, дочери, сестра и любовница покойного российского олигарха не могут поделить его наследство

В общем состояние олигарха оценивают в 650 миллионов долларов. Общая стоимость активов Олега Бурлакова превышает $1,5 млрд.

После смерти российского миллиардера Олега Бурлакова, умершего от последствий COVID-19 на 72-м году жизни летом этого года, его родственники начали настоящую "войну за наследство".

Об этом сообщают Лента.ру и Daily Mail.

На наследство олигарха претендует его вдова, 70-летняя Людмила Бурлакова и ее совершеннолетние дочери, с другой стороны — родная сестра Вера с мужем Николаем Казаковым, бизнес-партнером покойного.

В последние годы Олег Бурлаков жил в Монако. В первоначальном завещании Бурлакова его вдова была названа как единственная наследница. В более позднем документе, записанном на русском языке в тетради и обнаруженном после смерти, наследниками названы его сестра и шурин.

Суд РФ не может признать последнее рукописное завещание олигарха недействительным, поскольку законы Монако допускают оформление завещаний в простой письменной форме.

скриншот с видео

В свою очередь сестра и шурин бизнесмена обвиняют супругу Бурлакова и их дочерей, в том, что они захватили контроль над большей частью активов олигарха. Сложный юридический спор начался в Монако в декабре 2018 года, когда Бурлакова подала иск о разводе и разделе имущества в браке. Дочери стали на сторону матери. Отец пытался наладить с ними отношения, но в ответ получал только письма от адвокатов дочерей.

Когда миллиардер попал в больницу с коронавирусом, ни Людмила Бурлакова, ни дочери его не навестили. Но посколько юридически развод не был до конца оформлен, Людмила считает себя полноправной наследницей имущества покойного мужа.

Людмила Бурлакова с дочерьми. Фото: kompromat1.pro

Олигарх обвинял жену в попытке захватить его активы. Людмила Бурлакова в свою очередь причиной развода называла роман с с Софией Шевцовой, младше него на много лет. Сейчас в одном из судов Санкт-Петербурга рассматривается дело о признании наследницей Олега Бурлакова его малолетней дочери Николь, родившейся от Софией Шевцовой.

В том числе, судовой спор продолжается за 107-метровую яхту "Черная жемчужина", которая является второй по величине парусной лодкой в мире и стоит около $250 млн.

Фото: oceancoyacht.com / Фото из открытых источников

Судно было спущено на воду в 2016 году в Нидерландах. Особенностью "Черной жемчужины" является то, что она практически полностью работает на энергии солнца и ветра.

Getty Images

В общем состояние олигарха оценивают в 650 миллионов долларов. Общая стоимость активов Бурлакова превышает $1,5 млрд. Кроме роскошной якты у него остался шикарный особняк в Монако, стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что борьба за активы миллиардера может стать крупнейшим наследственным спором за последние годы.

Ранее американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал 40-й ежегодный рейтинг 400 самых богатых миллиардеров США.

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