Спор за миллиарды: вдова, дочери, сестра и любовница покойного российского олигарха не могут поделить его наследство

В общем состояние олигарха оценивают в 650 миллионов долларов. Общая стоимость активов Олега Бурлакова превышает $1,5 млрд.
После смерти российского миллиардера Олега Бурлакова, умершего от последствий COVID-19 на 72-м году жизни летом этого года, его родственники начали настоящую "войну за наследство".
Об этом сообщают Лента.ру и Daily Mail.
На наследство олигарха претендует его вдова, 70-летняя Людмила Бурлакова и ее совершеннолетние дочери, с другой стороны — родная сестра Вера с мужем Николаем Казаковым, бизнес-партнером покойного.
В последние годы Олег Бурлаков жил в Монако. В первоначальном завещании Бурлакова его вдова была названа как единственная наследница. В более позднем документе, записанном на русском языке в тетради и обнаруженном после смерти, наследниками названы его сестра и шурин.
Суд РФ не может признать последнее рукописное завещание олигарха недействительным, поскольку законы Монако допускают оформление завещаний в простой письменной форме.
В свою очередь сестра и шурин бизнесмена обвиняют супругу Бурлакова и их дочерей, в том, что они захватили контроль над большей частью активов олигарха. Сложный юридический спор начался в Монако в декабре 2018 года, когда Бурлакова подала иск о разводе и разделе имущества в браке. Дочери стали на сторону матери. Отец пытался наладить с ними отношения, но в ответ получал только письма от адвокатов дочерей.
Когда миллиардер попал в больницу с коронавирусом, ни Людмила Бурлакова, ни дочери его не навестили. Но посколько юридически развод не был до конца оформлен, Людмила считает себя полноправной наследницей имущества покойного мужа.
Олигарх обвинял жену в попытке захватить его активы. Людмила Бурлакова в свою очередь причиной развода называла роман с с Софией Шевцовой, младше него на много лет. Сейчас в одном из судов Санкт-Петербурга рассматривается дело о признании наследницей Олега Бурлакова его малолетней дочери Николь, родившейся от Софией Шевцовой.
В том числе, судовой спор продолжается за 107-метровую яхту "Черная жемчужина", которая является второй по величине парусной лодкой в мире и стоит около $250 млн.
Судно было спущено на воду в 2016 году в Нидерландах. Особенностью "Черной жемчужины" является то, что она практически полностью работает на энергии солнца и ветра.
В общем состояние олигарха оценивают в 650 миллионов долларов. Общая стоимость активов Бурлакова превышает $1,5 млрд. Кроме роскошной якты у него остался шикарный особняк в Монако, стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что борьба за активы миллиардера может стать крупнейшим наследственным спором за последние годы.
Ранее американский финансово-экономический журнал Forbes обнародовал 40-й ежегодный рейтинг 400 самых богатых миллиардеров США.
Читайте также: