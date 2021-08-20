Спорт и вакцинация от COVID-19: влияют ли упражнения на эффективность прививки и при каких симптомах запрещена активность

Спорт и вакцинация от COVID-19: влияют ли упражнения на эффективность прививки и при каких симптомах запрещена активность

Лихорадка является противопоказанием к физическим упражнениям.

Вакцинальная кампания против Covid-19 набирает обороты и с каждым днем все больше граждан получают свои прививки, приближая человечество к достижению коллективного иммунитета. Однако до сих пор раздаются вопросы, что можно и нельзя делать, получив вакцину, в частности многих интересует - позволяется ли спорт.

Об этом пишет Metro.co.uk со ссылкой на экспертов.

Профессор физической активности, физических упражнений и здоровья в Университете Ковентри Дэвид Брум объяснил, что то, могут ли люди заниматься физической активностью после вакцинации, должно основываться на каждом конкретном случае и очень многое зависит от реакции человека на вакцину.

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"Если вы были вакцинированы и не испытывали никаких побочных явлений или симптомов, то легкая или средняя интенсивность физической активности будет нормальной", — сказал он.

По словам специалиста, важным условием является достаточное количество жидкости. Он также не рекомендует заниматься в одиночестве и следует прекратить занятия, в случае ухудшения самочувствия — головокружение, травма или боль.

Однако, следует избегать физических упражнений, если после вакцинации повысится температура — поскольку тренировка повысит температуру вашего тела еще выше.

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"Одним из распространенных симптомов вакцины фебрильная болезнь, общеизвестна как лихорадка, которая является абсолютным противопоказанием к физическим упражнениям. Поэтому если у вас температура, не рекомендуется заниматься спортом", — добавил Дэвид Брум.

Эндрю Джонс, профессор прикладной физиологии в Университете Эксетера, также рекомендует "прислушивайтесь к своему телу".

"Это зависит от реакции человека. Возможно, будет разумным отдохнуть или очень спокойно провести день прививки и следующий день после вакцинации. В противном случае я бы просто предложил "прислушиваться к своему организму". Если у вас симптомы простуды или гриппа, не тренируйтесь; если у вас нет никаких симптомов, то стоит заниматься ", - сказал он.

К наиболее популярным побочным эффектам после вакцинации относятся усталость, головные боли, болезненность в месте инъекции и боль в мышцах. Занятия спортом могут усилить эти симптомы, вызывая дополнительный стресс для организма.

В то же время, эксперты говорят, что нет никаких доказательств того, что физическая активность после получения вакцины против Covid-19 может уменьшить ее эффективность. Однако, регулярные физические упражнения перед вакцинацией могут способствовать улучшению ее эффективности. К примеру, Себастьен Частин, профессор динамики поведения в сфере здоровья с Каледонского университета Глазго поделился с The Conversation результатами, которые нашли достоверные доказательства того, что регулярные физические нагрузки укрепляют иммунную систему человека.

Напомним, украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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