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Спортсменка пожертвовала личным рекордом на марафоне ради спасения котенка (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Спортсменка пожертвовала личным рекордом на марафоне ради спасения котенка (фото)

Спортсменки Сара Бохан Джия Нигро с найденным котёнком / Фото: Іnsider.com

Девушка решила, что помощь животному важнее личных амбиций.

Жительница Бостона, участвовавшая в Чикагском марафоне, остановилась, чтобы спасти котенка, пожертвовав своим рекордом.

Об этом сообщает CBS Chicago.

26-летняя Сара Бохан уже несколько раз принимала участие в марафоне до этого, установив свой личный рекорд – 3 часа, 12 минут, 59 секунд. В этом году она планировала превзойти свое прошлое достижение и пробежать дистанцию еще быстрее.

По словам Бохан, она уже приближалась к личному рекорду, когда заметила съежившегося котенка. До финиша оставалось около 8 километров, однако спортсменка заметила, что помогать котенку больше никто не собирается.

Сара сошла с дистанции, подобрала котенка и принялась искать неравнодушного прохожего, который приютит животное. Вскоре ее догнал другая марафонка Джия Нигро. Они начали искать нового хозяина для животного вдвоем и примерно через 1,5 километра встретили человека, который был готов приютить котенка.

Котенок нашел нового владельца / © Іnsider.com
Котенок нашел нового владельца / Фото: Іnsider.com

"Шерсть была матовой, и что-то щелкнуло, и я подумала: "Это важнее". И я помню, как в глубине души я подумала: "Твой PR (личный рекорд) уйдет в никуда. Ты его не сделаешь". Это был просто инстинкт. Это был человеческий инстинкт", – рассказала спортсменка.

После этого пара продолжила забег вдвоем, а затем к ним присоединился третий марафонец — спортсмен из Германии, который из-за травмы не мог нормально убегать. Сара и Нигро оказали ему первую медицинскую помощь и в спокойном темпе закончили забег.

Девушка завершила забег со временем 3 часа 31 минуту и 13 секунд, чем осталась довольна, несмотря на то, что это не личный рекорд.

Ранее блоггерша, которая хотела сбросить 100 кг, умерла во время марафона по экстремальному похудению.

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Дата публикации
Просмотры
1453
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