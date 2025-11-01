Спортзал подарит Porsche Panamera за похудение: какие условия

Porsche Panamera

Тренажерный зал в городе Биньчжоу, провинция Шаньдун, Китай, произвел настоящий фурор, объявив противоречивую акцию: Porsche Panamera 2020 получит первый участник, который за три месяца похудеет на 50 килограммов.

Об этом пишет SCMP.

Идея, похоже, преследует цель вдохновить людей к более активному образу жизни — или хотя бы снять их с дивана. Для участия нужно внести 10 000 юаней (около 1 400 долларов), что покрывает проживание, питание и три месяца интенсивных тренировок.

Тренер спортзала Ван рассказал местным медиа, что регистрация продлится до набора 30 участников, и уже известно, что записалось около восьми человек.

Однако медики не разделяют восторг инициаторов акции. Они предупреждают: потеря 50 кг за три месяца чрезмерно опасна.

«Потеря веса на полкилограмма в день — это экстремальный темп. Без избыточной массы человек потеряет мышцы, а не жир, что может повлечь за собой гормональные сбои, выпадение волос и проблемы с менструацией», — отметил один из экспертов.

Доктор Фу Яньсун, гастроэнтеролог Народной больницы провинции Шэньси, добавляет, что такая скорость похудения может угрожать жизни, ведь организм просто не успевает адаптироваться: «Потеря веса в столь быстром темпе может перегрузить наши органы и даже угрожать жизни. Научно обоснованная потеря веса должна быть постепенной, позволяя мозгу, жиру в организме, мышцам и органам адаптироваться к новому энергетическому балансу».

Медики советуют более безопасную цель — около 0,5 кг в неделю, чтобы сохранить здоровье и стабильный обмен веществ.

Хотя шанс выиграть Porsche Panamera, принадлежащий владельцу спортзала, звучит привлекательно, эксперты напоминают: ни один автомобиль не стоит риска для жизни.

