Спортзал вернул клиенту деньги из-за жалоб на запах тела

Мужчина тренируется в спортзале / © iStock

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В Китае мужчина получил возврат средств за абонемент в фитнес-клуб после того, как администрация попросила его больше не посещать заведение из-за многочисленных жалоб других клиентов на резкий запах тела.

Кроме компенсации, ему также предложили бесплатный трехмесячный абонемент в другом спортивном клубе, передает SCMP.

Главным героем истории стал житель города Ханчжоу в провинции Чжэцзян, которого местные СМИ называют только по фамилии Ши.

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В мае в 2025 году мужчина приобрел трехлетний абонемент в фитнес-клуб за 6 388 юаней (примерно 940 долларов США). Договор разрешал ему пользоваться услугами спортзала до конца апреля 2028 года.

Ши рассказал журналистам, что около десяти лет назад кардинально изменил образ жизни. Ему удалось похудеть с 125 до 80 килограммов, после чего регулярные тренировки стали неотъемлемой частью его жизни.

После оформления абонемента он посещал спортзал примерно пять раз в неделю.

Однако 20 июня мужчина неожиданно получил уведомление от администрации клуба, в котором его проинформировали о досрочном прекращении действия абонемента.

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«Мы долго и тщательно обдумывали это решение. Мы вернем вам деньги за оставшееся до окончания срока действия абонемента время», — говорилось в сообщении.

Администрация также объяснила причину такого решения.

«Мы и так находимся под давлением из-за экономического спада и стараемся хорошо относиться к каждому клиенту. Но многие клиенты неоднократно жаловались нам, что сильный запах в спортзале мешает им. Поэтому мы вынуждены прекратить действие вашего абонемента».

В результате мужчине вернули 3888 юаней (около 570 долларов США) за неиспользованный период абонемента. Кроме того, спортзал предоставил ему бесплатный трехмесячный абонемент в другой фитнес-клуб.

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Представители заведения объяснили журналистам, что Ши действительно очень сильно потел во время тренировок, а от него чувствовался резкий запах.

По словам администрации, другие посетители регулярно жаловались, что у тренажеров, которыми пользовался мужчина, долгое время оставался неприятный запах. Некоторые клиенты даже избегали беговых дорожек и тренажеров, расположенных рядом с ним.

В спортзале отметили, что уже пытались найти компромисс. В частности, мужчине предложили тренироваться в отдельной зоне зала и приходить в часы, когда посетителей было меньше. Однако даже после этого жалобы не прекратились.

Сам Ши признал, что имеет обильное потоотделение, однако заверил, что всегда пытался минимизировать неудобства для других.

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По его словам, он приносил с собой несколько полотенец, регулярно вытирал пот и накрывал ими тренажеры после использования.

Мужчина также признался, что хотел бы и дальше посещать именно этот спортзал, ведь он расположен неподалеку от его дома.

Надеясь найти решение ситуации, Ши обратился к популярной местной телепрограмме о повседневной жизни, транслируемой телеканалом Zhejiang TV.

Впрочем, после выхода сюжета никаких изменений не произошло. Также неизвестно, обращался ли мужчина с жалобой в компетентные органы.

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История быстро стала предметом активных дискуссий в китайских социальных сетях. При этом большинство пользователей поддержали решение администрации фитнес-клуба.

«Боже мой, он даже пожаловался на телеканале. Я на стороне спортзала», — написал один из комментаторов.

Другой предположил: «У него, должно быть, бромидроз. Обычное потоотделение не сопровождается таким сильным запахом. У меня когда-то был клиент с бромидрозом, и я не мог дышать, стоя рядом с ним».

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту мужчины.

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«Разве это не дискриминация? Ведь тренажерный зал – это место, где люди потеют», – написал еще один пользователь.

Напомним, 96-летней блоггерке пригрозили выселением из дома престарелых из-за бурных вечеринок.

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