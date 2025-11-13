Способна отрезать головы крокодилам: птица, похожая на динозавра, шокировала туристов

Птица китоглав сел на лодку с туристами

Группа туристов в Уганде получила незабываемые впечатления, когда одна из самых больших и удивительных птиц на планете — редкий китоглав (shoebill) — сел прямо на их лодку. Эта сцена, похожая на кадры из «Парка Юрского периода», состоялась в популярном месте для наблюдения за птицами – заливе Мабамба на озере Виктория. Огромное существо, часто описываемое как реликт эпохи динозавров, стояло всего в нескольких сантиметрах от ошарашенных посетителей.

Об этом пишет Mirror.

Встреча с великаном

Птица-китоглав, являющаяся одним из самых желаемых объектов наблюдения для туристов, приземлилась на небольшое деревянное судно. Рост птицы достигает почти 1,5 метра , а массивный клюв имеет форму гигантского деревянного ботинка.

Туристическая компания Mabamba Trips поделилась вирусным видео в Instagram, где один турист даже пытается сделать селфи с птицей, которая стояла идеально неподвижно.

«Сегодня создан еще один незабываемый момент, когда китоглав прилетел на нашу лодку», — отметили в турфирме.

В комментариях пользователи выражали свое восхищение и зависть, а один из них даже пошутил: «Что при „Парк Юрского периода“ здесь происходит?».

Опасный, но спокойный хищник

Несмотря на то, что китоглавы выглядят угрожающе, они обычно спокойны рядом с людьми. Однако их естественные способности поражают: размах крыльев может достигать 2,4 метра , а сам клюв имеет длину до 24 сантиметров и ширину 9 сантиметров. Края клюва настолько острые, что птица может отрезать голову крупной рыбе или даже детенышу крокодила.

Размах крыльев китоглава достигает 2,4 метра. / © andrewrostov.livejournal.com

К счастью для туристов, птица не обнаружила никакой агрессии. Он просто стоял на лодке, внимательно смотрел своими огромными глазами и позволял снимать этот редкий момент, прежде чем снова взлететь. Такие близкие встречи являются исключительной редкостью.

Китоглавы ближе связаны с пеликанами и цаплями, чем с аистами, на которых они внешне похожи. Этот вид классифицируется как уязвимый в глобальном списке охраны природы, поскольку в дикой природе в тропической центрально-восточной Африке осталось менее 8000 особей.

