Способна прожить 500 лет: ошеломленные рыбаки нашли древнюю полуслепую акулу - фото

Она плавала более чем в 6400 км от своего "дома".

Рыбаки нашли акулу, обычно обитающую глубоко в ледяных водах Арктики, в теплом Карибском море.

Об этом пишет Mirror.

Гренландская акула появилась у берегов Белиза в Центральной Америке, когда группа исследователей ловила и метила тигровых акул на лодке. Деванши Касана, аспирантка Международного университета Флориды, работавшая с местными рыболовами, вспомнила, что сначала подумала, что это другое морское существо, поскольку оно было "довольно медленным".

"Сначала я была уверена, что это что-то другое, например, шестижаберная акула, хорошо известная в глубоких водах у коралловых рифов. Я знала, что это что-то необычное, и рыбаки тоже, которые никогда не видели ничего подобного за все годы совместной рыбалки", – вспомнила она.

Касана сфотографировала загадочное животное и прислала снимок своему консультанту, который сказал, что это, похоже, гренландская акула, которую вскоре подтвердили эксперты по конкретному виду.

Гренландская акула / Фото: Devanshi Kasana/Florida International University

Еще одна возможность в том, что это может быть гибрид гренландской и тихоокеанской полярной акулы. Омар Фаукс, рыбак на лодке, сказал: "Я всегда с нетерпением жду возможности установить глубоководную удочку, потому что знаю, что там есть вещи, которых мы еще не видели в Белизе, но я никогда не думал, что поймаю гренландскую акулу".

По данным университета, впервые большую акулу видели в западной части Карибского бассейна, второй по величине коралловый риф в мире. Результаты были опубликованы в журнале Marine Biology. Полуслепую гренландскую акулу редко можно увидеть, и она является самым долгоживущим известным позвоночным животным, возраст которого, по некоторым оценкам, составляет от 250 до 500 лет.

Ранее в этом году тело гренландской акулы, вероятно, родившейся в эпоху Тюдоров, было найдено на пляже в гавани Ньюлин недалеко от Пензанса, Корнуолл. Представитель компании Mermaid Pleasure Trips, нашедшей акулу после того, как прилив смыл ее обратно в море, сказал: "Примерно в то время, когда Генриху VIII надоела его первая жена, эта акула только родилась".

Напомним, женщина приобрела на обед рыбу с "человеческими" зубами. Она испугалась и выбросила ее в мусорку.

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