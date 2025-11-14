- Дата публикации
Категория
- Курьезы
Справятся только самые умные: переставьте одну спичку и исправьте уравнение 6-6=8 за 20 секунд
Хотите проверить свой разум? Эта головоломка создана только для настоящих гениев!
Она заставит ваш мозг работать на полную мощность.
Перед вами простое на первый взгляд арифметическое уравнение: 6-6=8. Но оно совсем неправильно.
Ваша задача — всего за 20 секунд исправить его, переместив только одну спичку.
Готовы бросить себе вызов? Тогда ставим таймер!
Если вам удалось превратить неправильное уравнение в правильное одним единственным движением спички — поздравляем! Вы проявили настоящий талант гения.
Это значит, что ваш потенциал огромен, и впереди вас ждут новые интеллектуальные приключения. Мы подготовили еще множество интересных задач, которые помогут вам раскрыть ваши способности. Вперед к успеху и победам!
Правильный ответ
Перемещаем спичку из цифры 8, превращая ее в 6, и получаем правильное уравнение: 6=6=6.