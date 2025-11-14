ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
334
Время на прочтение
1 мин

Справятся только самые умные: переставьте одну спичку и исправьте уравнение 6-6=8 за 20 секунд

Хотите проверить свой разум? Эта головоломка создана только для настоящих гениев!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поймут только гении: как решить головоломку

Поймут только гении: как решить головоломку / © Фото из открытых источников

Она заставит ваш мозг работать на полную мощность.

Головоломка для настоящих гениев / © Фото из открытых источников

Головоломка для настоящих гениев / © Фото из открытых источников

Перед вами простое на первый взгляд арифметическое уравнение: 6-6=8. Но оно совсем неправильно.

Ваша задача — всего за 20 секунд исправить его, переместив только одну спичку.

Готовы бросить себе вызов? Тогда ставим таймер!

Если вам удалось превратить неправильное уравнение в правильное одним единственным движением спички — поздравляем! Вы проявили настоящий талант гения.

Это значит, что ваш потенциал огромен, и впереди вас ждут новые интеллектуальные приключения. Мы подготовили еще множество интересных задач, которые помогут вам раскрыть ваши способности. Вперед к успеху и победам!

Правильный ответ

Правильный ответ / © Фото из открытых источников

Правильный ответ / © Фото из открытых источников

Перемещаем спичку из цифры 8, превращая ее в 6, и получаем правильное уравнение: 6=6=6.

Дата публикации
Количество просмотров
334
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie