Спустя более 100 лет в библиотеку вернули просроченную книгу — фото

Библиотечная книга, просроченная более чем на столетие, наконец-то вернулась на полки библиотеки США.

Об этом пишет Metro.

Экземпляр Titled Famous Composers был взят из публичной библиотеки в Сент-Поле, штат Миннесота, еще в 1919 году. Книгу, где представлены такие композиторы, как Бах и Моцарт, нашли, когда кто-то разбирал вещи родственника.

Джон Ларссон, координатор электронной библиотеки, сомневается, что книга вернется в оборот из-за ее хрупкого состояния, но ожидает, что библиотека сохранит ее.

Он сказал: "Дошло до того, что это не просто старая книга, это артефакт. Есть немного истории".

В библиотеку вернули книгу спустя 100 лет / Фото: AP

Ларсон также добавил, что это самая старая книга, которую он когда-либо видел за 25 лет работы в библиотеке.

"Бывало, что возвращали книги, которые были взяты домой 20 или 30 лет назад, но такого, чтобы их не было 100 лет, еще не было", — сказал он.

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