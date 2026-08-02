Спустя более полувека нашли письмо в бутылке: чем закончилась удивительная история — фото

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В США во время уборки болотистой местности в штате Нью-Джерси нашли сообщение в бутылке, пролежавшей там более полувека.

Об этом пишет NJ.

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Записку еще в детстве написала 9-летняя девочка, придумавшая забавную историю о собственном «похищении» пиратами.

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Необычную находку сделал Джон Каутерман – соучредитель природоохранной организации The Tidelands Initiative. Во время очередной уборки болот в Аппер-Тауншипе он заметил герметично закрытую бутылку, внутри которой лежал пожелтевший лист бумаги.

В записке было написано: «Эта бутылка дрейфовала 20 августа в 1973 году на пляже 2-й улицы в Оушен-Сити, когда мои похитители везли меня на остров в открытом море в Атлантическом океане. Пожалуйста, сообщите мою семью, что банда безжалостных рыболовов-губников заставляет меня нырять для них в водах, где полно акул! Пожалуйста, поверните эту записку в мой дом по адресу [адрес]. Может быть, вы спасли мне жизнь! Спасибо. Лори Блэр».

Бутылка с листом / © nj.com

Надеясь найти автора письма или его семью, Каутерман опубликовал фотографию записки в социальных сетях.

В конце концов сообщение увидела сестра Лори Блэр — Эллисон Спенсер.

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Она рассказала, что письмо действительно придумала ее младшая сестра, когда ей было всего девять лет. Поскольку Эллисон тогда было 16 лет и она имела более красивый почерк, именно она записала текст под диктовку Лори.

После этого сестры запечатали письмо в бутылке и бросили ее в воду с пляжа в Оушен-Сити.

«Моя сестра, которая была очень творческим и неординарным человеком, имела действительно прекрасное чувство юмора. Она сразу же увлеклась этой идеей и придумала эту безумную историю», — рассказала Спенсер изданию.

Во время общения с семьей Каутерман узнал, что Лори Блэр умерла от рака в 2019 году.

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Еще одним неожиданным совпадением стало то, что он и автор письма родились в один день.

После завершения поисков Каутерман передал найденную записку Эллисон Спенсер.

Женщина рассказала, что планирует оформить письмо в рамку-витрину и хранить его дома как память о сестре.

«Когда мы писали это письмо, она была действительно уверена, что его найдут, поэтому, думаю, она бы сказала: «А ведь я говорила», — отметила Спенсер.

Напомним, в багаже пассажирки обнаружили похищенные боеприпасы к орудию.

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