Спутник США показал гигантский ядерный комплекс в Китае: что известно

Спутниковый снимок лаборатории

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Высококачественные снимки, сделанные американским спутником над Китаем, показали огромный комплекс в форме звезды вблизи города Мяньян, предназначенный для исследований следующего поколения лазерного термоядерного синтеза.

Об этом пишет Jason Deegan

Сначала это сооружение вызвало лишь любопытство, но теперь эксперты считают его потенциальной точкой перелома — как для чистой энергии, так и для тайного развития оружия. Специалисты предупреждают, что этот объект может изменить баланс сил в глобальном технологическом соперничестве, ставя под вопрос будущее энергетики и безопасности в мире.

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Лаборатория в форме звезды для исследований лазерного синтеза

Автор материала, обсуждая с бывшим военным аналитиком фото со спутника, заметил необычную звездообразную конструкцию комплекса — четыре огромных «луча», сходящихся к центральной части. Этот объект, который назвали Лабораторией большого лазерного синтеза, по размерам камеры примерно на 50% превышает американский Национальный центр воспламенения (NIF), который финансируется в США на 3,5 миллиарда долларов и долгое время был ведущим в сфере исследований термоядерного синтеза.

Этот новый комплекс свидетельствует о смелых амбициях Китая стать лидером в этой высокотехнологичной отрасли.

Обещание чистой энергии — или нечто большее

Термоядерный синтез, который объединяет ядра водорода для высвобождения огромного количества энергии без долговременных радиоактивных отходов, давно считают «святым Граалем» чистой энергетики. В 2022 году NIF впервые достиг положительного энергетического баланса, что стало прорывом. Если китайский комплекс сможет опередить американский, это может открыть путь к коммерческому использованию синтеза, существенно изменить глобальные цены на энергию и сократить выбросы углерода.

Один из экспертов в сфере возобновляемой энергетики отметил: «Прорыв Китая может запустить эру почти неограниченной и безвыгодной энергии».

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Тень военных намерений за научными исследованиями

Однако та же технология, обеспечивающая работу чистых реакторов, также является основой для создания ядерного оружия. Благодаря методу инерционного термоядерного синтеза исследователи могут имитировать условия термоядерного взрыва без проведения настоящих испытаний, обходя международные запреты.

Уильям Альберк из Центра Стимсона предостерегает, что такие лаборатории позволяют быстро и незаметно совершенствовать конструкции ядерных боеголовок. При наличии примерно 400 ядерных боеголовок у Китая и 5500 у США даже такие незаметные обновления могут повлиять на стратегическую стабильность в мире.

Новый фронт в растущем технологическом соперничестве

Это открытие — не просто научная изюминка, а новый этап в соревновании между США и Китаем. От полупроводников до освоения космоса и теперь ядерного синтеза — обе страны соревнуются за обеспечение будущего благосостояния и безопасности.

Пока Вашингтон усиливает контроль за экспортом технологий, а Пекин увеличивает свою технологическую самодостаточность, другие страны, в частности Европа, стоят перед вызовом выбора союзников.

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В тихом безмолвии космоса спутники стали оружием новой холодной войны — войны, ведущейся лазерами, данными и решимостью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай запустил мегаобъект в поисках темной материи. Самая глубо кая и самая большая в мире подземная лаборатория, построенная на глубине 2400 метров под поверхностью земли на юго-западе Китая.