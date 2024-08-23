Сразу 7 солнц: в Интернете распространяются фото чрезвычайного явления в небе над Китаем

Житель города Чэнду в юго-западном Китае обнародовал потрясающие кадры редкого явления, возникшего в результате преломления и отражения света от многослойного стекла. На фото можно увидеть сразу 7 солнц. Такую картину очевидцы наблюдали в течение минуты.

Об этом идет речь в dimsumdaily.

Некоторые из тех "солнц" на фото и видео более тусклыми, чем другие. Это связано с характером образования этого явления.

По словам вице-президента Сычуаньского общества любителей астрономии Зенг Янга, это явление является обычной оптической иллюзией, вызванной преломлением и отражением света от многослойного стекла.

"Каждый дополнительный слой стекла создает еще одно виртуальное изображение. Иногда даже с тем же стеклом количество виртуальных изображений может изменяться в зависимости от угла обзора", — пояснил он.

Сразу 7 солнц на Китайском городе Чэнду Фото: dimsumdaily

Между тем, известная астрологиня Мари Пион рассказала о супермесяце, который на днях наблюдали украинцы и жители других стран. Интересно, что именно это полнолуние имеет огромное влияние на организм каждого человека.

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