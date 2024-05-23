Сразу позвонил сыну-воину: пенсионер из Кривого Рога неожиданно разбогател на 190 000 грн

Пенсионер из Кривого Рога выиграл в государственную лотерею 190 000 гривен.

Об этом сообщает msl.ua.

Владимир рассказал, что регулярно покупает по пять билетов "Лото-Забава" на тираж и считает себя счастливчиком, поскольку уже выигрывал значительные суммы и бытовую технику.

Узнав о новом выигрыше, мужчина сначала не поверил сам себе: "Я зачеркивал в билетах числа, которые выпадали из лототрона. Конечно, одновременно все билеты проверить невозможно, поэтому я записываю эти числа и после эфира проверяю те билеты, которые не успел проверить во время розыгрыша. Когда я услышал, что выиграть посчастливилось участнику из Днепропетровской области, я стал проверять свои билеты еще более упорно. На одном из них я зачеркнул три линии. Не поверил сам себе, поэтому пересмотрел запись эфира на YouTube, где ведущий Анатолий назвал номер выигрышного билета, и убедился, что я победитель".

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Первым, кому позвонил победитель, был его сын, который служит в ВСУ и сейчас находится в отпуске. "Он очень обрадовался за меня", — вспомнил он.

Относительно планов на выигранные деньги Владимир планирует часть передать в поддержку ВСУ: "Я хочу поддержать наших защитников, более того мой сын, зять и внук защищают Украину". Относительно остальной суммы он еще не определился.

Напомним, 28-летний житель Днепра вышел из заправки миллионером. Он заехал на АЗК, чтобы выпить кофе и купил лотерейный билет.

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