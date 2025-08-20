Среди мужчин распространяется популярная хирургическая услуга: что делают, чтобы стать выше

Хуриргия / © УНИАН

Операции по увеличению роста, которые ранее использовались для коррекции асимметрии конечностей, приобрели популярность как эстетическая процедура, особенно среди мужчин. Турция стала мировым центром такой хирургии, предлагая значительно более низкие цены, чем в странах Европы или США.



Процедура заключается в хирургическом сечении костей (берцовой или бедренной) с последующим постепенным их удлинением с помощью специальных устройств. Это позволяет увеличить рост на 5-8 см. Стоимость операции в Турции колеблется от 20 до 65 тысяч евро, тогда как в Великобритании цена может достигать 240 тысяч фунтов стерлингов.

Несмотря на обещанные результаты, процедура длительная и рискованная:

Продолжительность: реабилитация может занимать от нескольких месяцев до года, требуя ежедневной физиотерапии, приема лекарств и обезболивающих.

Осложнения: возможно образование тромбов, хроническая нервная боль и другие серьезные последствия, которые могут иметь пожизненный характер.

Мотивация: основной мотивацией для мужчин, которые идут на такой риск, является желание повысить самооценку и улучшить социальный статус.

Китай еще в 2006 году запретил косметическое удлинение ног из-за высокой опасности для пациентов. Однако, несмотря на это, объем мировой индустрии продления конечностей, по прогнозам, к 2030 году вырастет до 8,6 миллиарда долларов.

