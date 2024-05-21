Среди попугаев кто-то спрятался: сложная оптическая иллюзия на 10 секунд

Кто-то спрятался среди попугаев
Известно, что зрительные загадки способствуют развитию внимательности и логического мышления. Предлагаем одну из них.
Среди ярких попугаев на рисунке нужно найти кого то, кто спрятался. Задача усложнена еще и тем, что не указывается, кого искать среди попугаев. Найти нужно за 10 секунд.
При первой попытке можно и не найти скрытое существо. Если это произошло, подождите несколько секунд и повторите поиски. Тем, кто испытывает проблемы со зрением, можно увеличить масштаб изображения.
Если снова не удалось, предлагаем посмотреть подсказку. Среди попугаев спряталась бабочка и вот где.
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