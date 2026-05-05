«Ссавці» или «савці»: как не ошибиться на НМТ
Накануне НМТ ученики активно повторяют правила украинского языка. Часто возникает сомнение относительно написания слова «ссавці». Нужно ли удвоение — объясняем далее.
Накануне национального мультипредметного теста (НМТ) абитуриентам стоит обратить внимание на сложные случаи правописания, в частности на удвоение согласных в словах.
Как указано в действующем украинском правописании, удвоение букв сохраняется в ряде слов и их производных. Среди примеров — «бовван», «Ганна», «лляний», «ссати», а также производные формы: «бовваніти», «Ганнин», «виссати», «ссавці».
Итак, название класса позвоночных животных, которые вскармливают детенышей молоком, правильно писать с удвоенной буквой «с» — «ссавці». Вариант «савці» считается орфографической ошибкой.
Такое правило важно учитывать при выполнении тестовых заданий, ведь даже незначительная ошибка может повлиять на результат.
Правильное написание с удвоением «с» подтверждают и примеры из литературы и научных текстов:
Туберкульозом захворює не тільки людина, але й ссавці (велика рогата худоба, кози, свині, коти) та птахи. (Як запоб. заразн. хвор., 1957, 63)
В багатьох морях світу проживають цікаві ссавці — дельфіни. За організацією вищої нервової системи це високорозвинуті тварини. (Рад. Укр., 22.ІІІ 1966, 4)
Напомним, в современном украинском языке слова «переписка» и «переписуватися», несмотря на их распространенность в повседневном употреблении, не соответствуют нормам литературного языка. Ранее мы сообщали, как говорить правильно.
Напомним, слово «наглий» многие употребляют как синоним к «нахабний», однако это ошибка. На самом деле оно имеет другое значение и описывает не черты характера человека, а касается обстоятельств или событий.