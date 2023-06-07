США ремонтируют корабли инопланетян – экс-сотрудник американской разведки

По его словам, Пентагон полностью имеет цели, а также частично повреждены транспортные средства неземного происхождения.

Бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш, руководивший анализом непонятных аномальных явлений (UAP) в агентстве Министерства обороны США, утверждал, что у Соединенных Штатов есть аппараты неземного происхождения.

Об этом он сказал в интервью изданию Debrief.

Груш утверждает, что у Пентагона есть полностью целые, а также частично поврежденные транспортные средства неземного происхождения.

Не только корабли, но и пилоты

"Конечно, когда вы находите что-то, что либо приземлилось, либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мертвыми пилотами. Верьте или нет, как бы фантастически это ни звучало, это правда", — сказал он.

По словам информатора издания, операции по восстановлению корабля продолжаются на разных уровнях и что он знает конкретных лиц, нынешних и прежних, вовлеченных в эти работы. Груш утверждает, что Пентагон в сотрудничестве с представителями стран занимаются сверхсекретными разработками, стремясь переделать обломки инопланетных аппаратов в оружие.

Внеземные технологии помогли в гонке вооружений

По мнению экс-разведчика, именно полученные технологии внеземного происхождения использовались для получения преимущества в "80-летней погоне вооружений".

"Его утверждение о существовании гонки вооружений на Земле, которая происходила на протяжении последних восьмидесяти лет и была сосредоточена на технологиях обратного инжиниринга неизвестного происхождения, является фундаментально правильным, как и безоговорочное осознание того, что по крайней мере некоторые из этих технологий неизвестного происхождения исходят из нечеловеческого". – сказал полковник армии в отставке Карл Нелл, входивший в состав рабочей группы UAP.

Также Груш заявил Конгрессу, что эта информация была незаконно скрыта от законодателей США, недавно проведших слушания по поводу деятельности НЛО.

"Феномен нечеловеческого интеллекта реален. Мы не одиноки. Поиски такого рода не ограничиваются Соединенными Штатами. Это глобальное явление", — сказал Джонатан Грей, нынешний сотрудник разведки США в Национальном центре воздушно-космической разведки.

Как пишет The Guardian, Ник Поуп, который в начале 1990-х годов исследовал НЛО для британского Министерства обороны, сказал, что рассказ Груша и Грея был очень важен. Ведь речь идет не о "теории заговора" где-то в социальных сетях, а об официальном обращении к Конгрессу.

Отметим, что в США теперь предпочитают аббревиатуру UAP, что означает "неопознанные воздушные явления" или "неопознанные аномальные явления" (UAP), вместо UFO (непознанный летающий объект – НЛО).

36-летний Дэвид Чарльз Груш, получивший награды бывший боевой офицер в Афганистане, является ветераном Национального агентства геопространственной разведки (NGA) и Национального разведывательного управления (NRO). С 2019 по 2021 год он работал представителем разведывательного офиса в группе по неизвестным воздушным явлениям. С конца 2021 года по июль 2022 года он был соруководителем NGA по анализу UAP и представителем в рабочей группе.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали сигналы из Млечного Пути, похожие на сообщения от инопланетян.

Читайте также: