Стадо слонов ошеломило реакцией во время сильного землетрясения — видео

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Люди были ошеломлены, увидев, как стадо слонов в зоопарке Сан-Диего, США, действовало во время землетрясения.

В социальных сетях стали распространять видео, на котором видно, как группа слонов реагирует во время землетрясения. Это произошло в понедельник, 14 апреля, когда утром южную Калифорнию всколыхнули подземные толчки магнитудой 5,2 балла, пишет Unilad.

Эпицентр находился в Джулиане, горном городке в округе Сан-Диего с населением около 2000 жителей. Геологическая служба США заявила, что вероятность повреждений или травм низка, и пока что о них не сообщалось.

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На видеозаписи вольера со слонами в зоопарке во время землетрясения видно, что животные объединяются и переходят в кризисный режим.

Видно, как слоны формируют «круг тревоги» вокруг своих детенышей, глядя наружу в поисках признаков любой опасности. После землетрясения стадо, кажется, вернулось в нормальное состояние, но держится ближе друг к другу.

Это видео, как и многие другие, попало на Reddit, и люди не могли поверить в то, что видели: «Семья для слонов — это все», «Невероятно, что слоны в зоопарке имеют больше настойчивости и чувства инстинкта выживания, чем люди во время стихийного бедствия». «Почему-то это меня очень тронуло… Они такие красивые и интересные создания», «Слоны чувствуют вибрации через свои ноги, как уши. Они используют это для общения на большие расстояния. Землетрясение, наверное, было достаточно громким и страшным для детей».

Напомним, королева красоты погибла во время землетрясения. Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» нашли среди развалин 12-этажного дома, разрушившегося 28 марта в городе Мандалай.