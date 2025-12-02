«Стакан каждый день»: 101-летняя британка раскрыла свой неожиданный секрет долголетия

101-летняя британка считает лимонад залогом своего долголетия / © Credits

Большинство долгожителей, когда отвечают на вопросы о секрете своего возраста, вспоминают о здоровом питании, отсутствии стресса или спорте. Однако у жительницы Великобритании Джойса Линаса, которая в конце ноября отпраздновала свой 101-й день рождения, есть собственный, довольно оригинальный метод. Женщина убеждена, что своим долголетием обязана любовь к сладкому газированному напитку.

Об этом пишет издание Harrogate Advertiser.

Вкус детства длиной в жизнь

Джойс Линас, проживающая в собственном доме в Бороубридже в графстве Норт-Йоркшир, встретила праздник в кругу семьи — с детьми Дженнифер и Джеймсом, за традиционным послеобеденным чаем. Но главным атрибутом на столе, как всегда, был лимонад.

По словам именинницы, секрет ее долгой жизни – это «стакан лимонада каждый день». Эта привычка появилась у нее еще восемь лет, когда мама впервые приготовила для нее этот напиток.

«Моя мама делала домашний лимонад, я до сих пор помню этот вкус. С тех пор я выпиваю по стакану каждый день. Мне нравится большинство видов, но прозрачный – мой любимый», – поделилась Джойс.

Сиделки, ежедневно навещающие женщину, подтверждают: Джойс никогда не расстается со своим любимым напитком и всегда гостеприимно предлагает его посетителям.

От фермы до фабрики игрушек

Жизнь Джойс была насыщенной трудом. Родилась она в 1924 году и свою первую работу получила на ферме, где помогала отцу доить коров. Впоследствии она работала в обувном магазине, где ей очень нравилось измерять детям ножки для новых ботинок, а позже стала контролером на фабрике игрушек, где проверяла качество сборки изделий.

Сейчас у Джойса большая семья: двое детей, пять внуков и шесть правнуков.

Планы на будущее

Несмотря на почтенный возраст, женщина сохраняет удивительную жажду жизни. Она обожает танцевать, вязать, играть в бинго и даже гладить. А на следующий день рождения у нее уже есть амбициозная мечта.

«Если я доживу до 102 лет, я очень хотела бы увидеть мир с высоты, поднявшись на воздушном шаре», — призналась долгожительница.

