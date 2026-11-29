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Стал миллионером и оказался под арестом: победителя лотереи депортируют из США
Организаторы лотереи опубликовали фотографию победителя с символическим чеком и привлекли к нему внимание миграционной службы.
Гражданин Сальвадора Ариэль Веласкес-Моралес, проживавший в США, выиграл миллион долларов в лотерее штата Массачусетс, но вскоре после этого оказался под стражей миграционной службы. Американские власти намерены депортировать мужчину, который находился в стране нелегально.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Веласкес-Моралес купил лотерейный билет примерно за 10 долларов в одном из супермаркетов Бостона. После победы он решил получить весь выигрыш сразу, а не распределять выплаты на 20 лет.
В результате мужчине придется заплатить 650 тысяч долларов в виде налогов вместо миллиона, который он мог бы получать частями в течение двух десятилетий.
Однако радость от выигрыша оказалась недолгой. После того как организаторы лотереи опубликовали фотографию победителя с символическим чеком, на него обратила внимание Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE).
Вскоре миграционная служба сообщила о задержании мужчины в социальных сетях, прокомментировав ситуацию следующими словами: «Похоже, удача отвернулась от него».
Мужчина находился в США нелегально
По данным ICE, Веласкес-Моралес незаконно пересек американскую границу в 2013 году через долину Рио-Гранде на границе с Мексикой.
Уже в следующем году судья по иммиграционным делам вынес решение о его депортации, однако мужчина остался в США.
Теперь американские власти намерены выполнить предыдущее решение и выдворить мигранта из страны.
Сможет ли победитель сохранить выигрыш
Несмотря на проблемы с миграционным статусом, Веласкес-Моралес, вероятно, сможет получить свой выигрыш в лотерею.
Дело в том, что для участия в лотерее штата Массачусетс не требуется иметь американское гражданство или легальный статус пребывания в США.
Даже депортация не обязательно лишит мужчину права на полученные деньги. В то же время окончательная судьба его выигрыша будет зависеть от процедуры выплаты и налоговых требований.
Напомним, что житель американского штата Южная Каролина в последний момент передумал у кассы и купил лотерейный билет, который принес ему четверть миллиона долларов.