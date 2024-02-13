Стал первым квадриллионером: как самый богатый мужчина всех времен потерял свое состояние за минуты

Американец ненадолго стал не только самым богатым человеком на планете, но и первым в мире квадриллионером.

Об этом пишет ladbible.com.

Крис Рейнольдс из Пенсильвании еще в 2013 году проверял свой аккаунт PayPal и ожидал увидеть 140 долларов, которые там хранились. Однако, он был шокирован, когда увидел счет на целых 92 квадриллиона долларов — 92 233 720 368 547 800 долларов США. Это сделало его самым богатым человеком и единственным квадриллионером, жившим на Земле.

Вспоминая этот момент, Рейнольдс сказал CNN: "Это интересная вещь. Не знаю, возможно кто-то развлекался".

Мужчина отметил, что максимальная сумма, которую он когда-либо зарабатывал через PayPal, составляла чуть больше 1000 долларов от продажи винтажных шин BMW на eBay.

К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается, и PayPal быстро осознала свою ошибку и исправила проблему, извинившись перед Рейнольдсом за причиненные "неудобства".

PayPal опубликовала заявление, в котором говорится: "Это, очевидно, ошибка, и мы ценим, что Рейнольдс понял, что это так".

Служба онлайн-платежей предложила пожертвовать определенную сумму денег благотворительной организации на выбор Рейнольдса в качестве компенсации за несчастный случай.

В позднейшем заявлении говорилось: "Мы думаем, что это вдохновляет, что он решил использовать это событие, чтобы сделать пожертвование на дело, в которое он верит. И мы надеемся почтить этот дух, сделав пожертвование на дело по его выбору — мы обратились к нему, чтобы сделать это предложение и сообщить, что мы благодарны за то, что он наш клиент!"

В интервью Philadelphia Daily News Рейнольдс рассказал, что при виде этих цифр на своем счету он почувствовал себя "на миллион долларов".

"Это было довольно большим сюрпризом", — сказал мужчина, признав, что сначала он думал, что это означало, что он задолжал деньги, а не то, что они были его в то время.

По словам американца, если бы он мог оставить сумасшедшую сумму себе, то "погасил бы государственный долг", а также приобрел бы бейсбольную франшизу "Филлис".

Напомним, женщина благодаря своей тете разбогатела на 50 000 долларов. Она чуть не потеряла сознание от шока.

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