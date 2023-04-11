Стал синий как баклажан: мужчина сломал пенис во время "самой опасной в мире позы для секса"

37-летний мужчина из Индонезии попал в больницу после того, как попробовал "самую опасную позу для секса в мире". В порыве страсти он сломал свой член.

Об этом сообщает Ladbible.

Во время полового акта мужчина почувствовал, что его пенис громко трещит, а затем внезапно почувствовал сильную боль. Однако он не сразу обратился к медикам. Лишь когда понял, что не может мочиться, и вместо мочи течет крови, горе-любовник решил, что ему действительно нужно в больницу.

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В ходе обследования медики обнаружили, что сломанный пенис теперь полностью похож на баклажан, по сути, превратившись в "вялую фиолетовую массу".

Врачи обнаружили, что у мужчины произошел "широкий и глубокий" двусторонний разрыв. Мужчину немедленно отправили на операцию, и через три дня он смог снять повязки, а через месяц почти выздоровел. В следующий раз мужчина уже выберет более безопасную позу для секса.

Что касается этой опасной позы, в которой он получил травму, то это "возвратная пастушка", где женщина находится сверху и лицом от своего партнера.

По мнению медиков, с научной точки зрения это самая опасная поза для секса, поскольку на нее приходится почти половина всех переломов полового члена.

"Если есть какие-либо непостоянные толкания или если движения обеих сторон не синхронизированы, это может привести к тому, что мужской член может выскользнуть и быть раздавленным", — отметили они.

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