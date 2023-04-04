Стала мамой за одну ночь: девушка не подозревала о беременности, пока не вышел "камень"

Сначала девушка была в шоке, но сейчас чувствует себя счастливой мамой.

Брианна Блентон из Южной Каролины попала в больницу с подозрением на камни в почках, а оказалось, что она беременна.

Об этом пишет Ladbible.

Девушка даже не подозревала, что она беременна, пока у нее не начались роды. Она провела лето 2022 года, как всегда, надевая бикини на озеро и катаясь на лошадях, совершенно не замечая того, что она носит ребенка.

По ее словам, у нее продолжались месячные, она не набрала веса и не испытала никаких симптомов беременности и даже тесты на беременность показывали негативный результат. Но однажды она проснулась от боли и была мокрой. Боль становилась все сильнее и сильнее. Тогда она решила разбудить маму и они вместе поехали в больницу.

Они предполагали, что, возможно, она страдает камнями в почках, но правда оказалась большой неожиданностью. У девушки отошли воды и ребенок уже был на подходе. Утром Брианна родила здоровую девочку, которую назвала Окли.

Сначала она была шокирована, но сейчас чувствует себя счастливой, что в ее жизни есть Окли, а также ее любящие друзья и семья.

Напомним, медсестра узнала о беременности во время родов. Она была испугана и думала, что умрет.

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