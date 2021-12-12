Стало известно, как церковь наказала епископа, который женился на авторе сатанинских романов

Стало известно, как церковь наказала епископа, который женился на авторе сатанинских романов

Сейчас епископ, у которого есть образование сельскохозяйственного инженера, работает на компанию, продающую сперму свиней.

Самый молодой епископ Испании, отрекшийся от сана из-за автора эротических романов с сатанинскими мотивами, получил наказание от церкви.

Об этом сообщает The Guardian.

Католическая церковь официально лишили его полномочий и запретили совершать богослужения. Отмечается, что любой католический священнослужитель, желающий вступить в брак, даже если брак будет гражданским, подлежит лишению сана.

"Хавьер Новелл сохраняет свой титул епископа, но не может выполнять ни одной из функций, относящихся к этому титулу. Соответственно, ему запрещено уделять таинства или заниматься какой-либо преподавательской деятельностью, государственной или частной", — говорится в сообщении.

Сейчас епископ, обладающий образованием сельскохозяйственного инженера, работает на компанию, которая продает сперму свиней.

Напомним, что известный консервативными и суровыми взглядами католический священник, которому запрещено жениться, решил покинуть паству ради отношений с психологом и автором эротических романов по сатанинским мотивам.

Читайте также: