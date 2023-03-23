Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

С оккупированного полуострова она все же выехала.

Стало известно, куда переехала россиянка, прославившаяся в Сети слезливым видео из временно оккупированного Крыма.

Так, летом, после взрывов на аэродроме в Саках, Светлана Логинова рыдала в авто, потому что "вообще не хотела уезжать из Крыма", где "все так душевно и по-домашнему". Она жаловалась, что хорошо устроилась в Алуште и жила как "в своем доме".

Теперь стало известно, куда она делась с полуострова. Так, оккупантка переехала на север РФ, в Ямало-Ненецкий округ.

Логинова ведет с мужем YouTube-канал, где жалуется на холод в Уренгой, где она теперь живет. Женщине не нравится холод в тундре. Также она жалуется на космические цены на овощи и фрукты. Вероятно, цены в Крыму ей нравились гораздо больше.

Фото: скриншот с видео

Напомним, российская пропаганда шокирована визитом Зеленского в "окруженный" Бахмут. Она уверяла свою аудиторию, что город давно окружен и туда нельзя попасть.

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