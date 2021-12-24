Становится миссис Клаус в спальне: бабушка 6 внуков одевается в соблазнительное белье и занимается сексом 5 раз в неделю

Женщина похвасталась, что в свои 54 года имеет активную сексуальную жизнь.

54-летняя Хейли Гарбутт и 56-летний мужчина Морис из Великобритании родили первого ребенка в 18 лет. Впоследствии они разошлись на 25 лет, но потом сошлись и снова стали жить вместе. Не смотря на возраст, они любят оживить отношения в спальне.

Секретами семейной жизни они поделились с The Sun.

Бабушка шестерых детей рассказала, что ей нравится одеваться как сексуальная миссис Клаус, чтобы сохранить магию со своим мужем. 54-летняя Хейли Гарбутт ждет, когда ее муж, 56-летний Морис, вернется домой с работы, лежа в постели в ярком сексуальном белье.

Женщина говорит, что ничто так не возбуждает ее мужа, как красное белье бебидол, и ей безразлично, что люди думают, что они уже перешли тот возрастной рубеж, когда можно было оживить свою сексуальную жизнь.

"В прошлом году я удивила Мориса сексуальным красным бантом в рождественскую ночь, дразня: "Что ты думаешь о своем подарке, хочешь его открыть?" Ему это очень понравилось, это оживляет нашу сексуальную жизнь", — рассказывает Хейли.

Она также отметила, что, становясь старше, она предпочитает нижнее белье с большей поддержкой, например корсеты с соответствующими трусиками.

"Я хочу выглядеть хорошо, и в голове я чувствую себя младше, чем есть. Я думаю, что если ты чувствуешь себя моложе, то будешь выглядеть моложе и больше наслаждаться жизнью", — говорит мама троих детей и бабушка 6 внуков Хейли.

Хейли начала встречаться с Морисом, когда ей было 16, через 2 года у них родился ребенок. Затем пара разошлась, а через 25 лет они нашли друг друга в Интернете и снова начали отношения. После этого они больше не расставались.

"В спальню можно носить сексуальное белье в любом возрасте. Я не чувствую себя менее сексуальной, чем в молодости", — говорит Хейли.

Напомним, что в Полтаве суд отправил под ночной домашний арест трех женщин, которые через Telegram торговали своими интимными видео и фотографиями.

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