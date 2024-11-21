Старательный сантехник во время ремонта дома нашел невероятное сокровище

Владелец здания ничего не знал о существовании тайника.

Австрийский сантехник, выполнявший ремонтные работы в подвальном помещении старой виллы в Вене, нашел клад с 30 кг золотых монет.

Об этом сообщает местная газета Heute.

Это произошло еще 11 ноября в венском районе Пенцинг. Один из рабочих заметил на земляном полу подвала веревку, но не стал выяснять, куда она ведет.

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На следующий день один из его коллег решил вытащить веревку, но безуспешно. Заинтригованный, он взял лопату и обкопал ее, пока не нашел металлическую коробку, вмурованную в бетон. Металлический ящик содержал золотые монеты, которые весили около 30 кг. Стоимость такого клада — 2,3 миллиона евро.

Нынешний владелец здания ничего не знал о существовании тайника. Дом, очевидно, покинули его бывшие жители.

"Это действительно невероятно. Я работаю на строительстве с 15 лет. Время от времени находишь монету, но такая находка — безумие", — взволнованно сказал рабочий.

Вероятно, сундук с монетами был спрятан до Второй мировой войны.

Гражданский кодекс Австрии теперь требует, чтобы владелец дома и тот, кто нашел клад, поровну разделили стоимость найденного сокровища.

Таким образом, сантехник во время ремонтных работ неожиданно заработал более миллиона евро.

Напомним, золотые карманные часы, подаренные капитану британского парохода, который спас более 700 пассажиров "Титаника", продали на аукционе за рекордные £1,56 млн ($1,97 млн).

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