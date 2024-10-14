Старательный вор проникал в чужие дома, выполнял домашнюю работу и оставлял записку

Поляка недавно приговорили к 22 месяцам заключения за то, что он ворвался в два дома и выполнял в них разную домашнюю работу – развешивал белье и мыл пол.

Об этом пишет Oddity Central.

36-летний Дамиан Войнилович, пожалуй, сейчас очень взбешен. Мало того, что он не только не получил благодарности от своих "жертв", но теперь должен провести почти два года в тюрьме из-за их жалоб. Мужчину польского происхождения обвинили в краже со взломом после того, как прошлым летом он проник в два дома в Ньюпорте, Великобритания, и выполнял разную домашнюю работу: выносил мусор, развешивал белье на веревке и мыл пол. Также он выпил немного вина.

Мужчина даже оставил записку для одной из жертв: "Не волнуйся, будь счастлив, ешь и чешись!".

Однако жертвы Войниловича не очень ценили работу, которую он вкладывал в их собственность. Вернувшаяся домой 16 июля жительница Монмутшира обнаружила, что мусорный бак опустел, кормушки для птиц были переполнены, а некоторые горшки с растениями передвинуты по ее саду, так испугалась за свою жизнь, что ушла жить к друзьям.

"Две недели после преступления, пока его не поймали, я жила в состоянии повышенной тревоги, которую никогда раньше не испытывала", – рассказала неназванная женщина. "Я думала, был ли это кто-то, кто меня знает, не превратится ли это в преследование, знает ли он, что я живу сама, и не была ли я его мишенью. Я была слишком напугана, чтобы оставаться в собственном доме, и остановилась у подруги".

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Еще одно необычное ограбление произошло в другом доме в Ньюпорте 29 июля. В этом случае владельца предупредила система видеонаблюдения о том, что Войнилович приблизился к их дому. Он мог только наблюдать, как 36-летний мужчина ворвался в квартиру, налил себе вина, постирал одежду и даже принял душ. Зять жертвы приехал, чтобы выгнать грабителя, и впоследствии он был арестован.

Адвокат Войниловича недавно сообщил суду, что на момент инцидентов он был бездомным и извинился за любые неудобства, которые он причинил жертвам. Они также попросили судью учесть, что во время обоих преступлений он никому не причинил вреда. 36-летний мужчина признал себя виновным по обоим пунктам обвинения.

В конце концов суд приговорил Дамиана Войниловича к 22 месяцам заключения.

Напомним, недавно воры одновременно грабили церковь и просили священника отпустить грехи. Они искренне раскаялись.

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