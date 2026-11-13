Старая чугунная ванна может принести немалые деньги: сколько заплатят за нее на металлоломе

Сколько стоит чугунная ванна, если сдать ее на металлолом; / © pexels.com

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Выбросить ее на помойку не получится, да и жаль, ведь чугун можно сдать на металлолом и немного заработать.

Сколько заплатят за старую ванну, зависит от веса и цены металла в пункте приема. Поэтому перед демонтажем следует выяснить, сколько весит такая сантехника и окупятся ли затраты на ее вывоз.

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Сколько весит чугунная ванна

Чугунные ванны достаточно массивны. Даже небольшая модель может весить около 80 килограммов, а вес больших конструкций иногда превышает 130–150 килограммов.

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Многое зависит от длины ванны, толщины ее стенок и рока производства. Например, старые советские модели часто тяжелее современных аналогов.

Ориентировочный вес чугунных ванн разного размера:

150 см — 80-100 кг;

160 см — 90-110 кг;

170 см — 100-130 кг;

180 см — 115-135 кг и более.

Например, популярная ванна размером 150×70 см может весить примерно 100 килограммов. Поэтому самостоятельно вынести его из квартиры будет непросто. Обычно для этого нужны по меньшей мере два человека, а иногда приходится разрезать конструкцию или заказывать услуги демонтажа.

Сколько можно получить за чугунную ванну на металлоломе

В пунктах приема металлолома чугун обычно оценивают по килограммам. Так как тяжелее ванна, тем больше будет сумма, которую за нее предложат.

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Для примера, если приемщик платит 2,90 грн за килограмм чугуна, можно получить следующие суммы:

Вес ванны Сколько заплатят 80 кг 232 грн 90 кг 261 грн 100 кг 290 грн 110 кг 319 грн 120 кг 348 грн 130 кг 377 грн

Следовательно, за старую ванну весом 100 килограммов можно выручить около 290 гривен. Если конструкция весит 130 кг, выплата составит примерно 377 гривен.

Конечно, это только ориентировочный расчет. В разных городах и пунктах приёма цена чугуна может отличаться. Перед сдачей лучше позвонить по телефону заготовителям и узнать, сколько они платят за килограмм именно сейчас.

Как сдать старую ванну на металлолом

Найти покупателя на чугунную ванную обычно несложно. Проблема чаще возникает с ее демонтажем и доставкой в пункт приема.

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Сначала стоит поискать несколько ближайших заготовителей и сравнить их цены. Заодно спросите, могут ли они без помощи других забрать ванную из квартиры либо дома. Некоторые пункты приема предоставляют услуги по вывозу крупногабаритного металлолома, но за это могут попросить дополнительную плату.

Перед демонтажем необходимо отсоединить ванну от водопровода и канализации, снять сифон и убрать другие элементы сантехники. Если конструкция тяжелая, лучше заранее позаботиться о помощниках или договориться с мастерами.

Также уточните в пункте приема, принимают ли там целые ванны и нужно ли дополнительно очищать их от посторонних материалов. Окончательную сумму обычно определяют после взвешивания.

Выгодно ли сдавать чугунную ванну

На первый взгляд получить несколько сотен гривен за старую сантехнику — неплохой вариант. Однако перед сдачей следует посчитать затраты на демонтаж и транспортировку.

К примеру, если за ванну весом 100 килограммов предлагают 290 гривен, а за ее вынос и доставку нужно заплатить 400 гривен, особой выгоды не будет.

Другое дело, если ванну можно вынести самостоятельно или пункт приёма забирает ее бесплатно. В таком случае деньги от сдачи чугуна станут приятным бонусом после ремонта.

Поэтому не спешите заказывать вывоз любой компании. Сначала узнайте цену чугуна в нескольких точках приема и уточните стоимость демонтажа. Иногда разница между предложениями позволяет сэкономить больше, чем можно было бы получить за саму ванную.

FAQ

Сколько весит чугунная ванна 150×70 см?

Ванна такого размера обычно весит 80-100 кг. Старые модели могут быть более тяжелыми из-за более толстых стенок. Точный вес зависит от производителя, конструкции и года выпуска.

Сколько стоит сдать чугунную ванную на металлолом?

Цена зависит от веса изделия и цены конкретного пункта приема. К примеру, если чугун принимают по 2,90 грн за килограмм, за ванну весом 100 кг можно получить около 290 гривен. Актуальную стоимость лучше уточнять непосредственно перед сдачей.

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