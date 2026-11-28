Какие старые вазы ценятся коллекционерами / © Pixabay

Реклама

Некоторые старые вазы сегодня продают за сотни евро, а их ценность можно попытаться определить по маркировке на дне.

Во многих украинских семьях сохранились чехословацкие вазы, когда-то привозившиеся из-за границы, покупали на подарок или просто ставили в серванты как украшение. Тогда немногие задумывались, что спустя десятилетия эти вещи могут заинтересовать коллекционеров.

Реклама

Какие старые вазы ищут коллекционеры

Особый интерес представляют изделия чехословацких стекольных фабрик, в частности Sklo Union, Rudolfova Huť и Crystalex. В 1960–1980-х годах там производили вазы самых разных форм: от простых и лаконичных до необычных дизайнерских моделей с рельефным стеклом, асимметричными линиями и яркими цветами.

Реклама

Некоторые изделия создавали известные дизайнеры. Среди них František Vízner, Rudolf Jurnikl, Adolf Matura, Vladislav Urban и Václav Hanuš. Их работы сегодня можно встретить на аукционах и коллекциях поклонников винтажного стекла.

Впрочем, возраст вазы сам по себе не делает ее дорогой. Коллекционеры обращают внимание на производителя, дизайн, редкость модели, состояние стекла и то, насколько она популярна среди покупателей.

Как узнать, кто изготовил вазу

Прежде чем искать цену старой вазы в интернете, переверните и внимательно осмотрите дно. Там часто можно найти подсказку о происхождении изделия.

На стекле могут быть название фабрики, клеймо, подпись дизайнера, номер модели или небольшая наклейка. Маркировка Sklo Union, Rudolfova Huť или Crystalex поможет сузить поиск и понять, где именно изготовили вазу.

Реклама

Если надпись стерлась или ее трудно разобрать, сфотографируйте дно при хорошем освещении. Попытайтесь поискать изображение вазы через Google Lens или сравнить ее с фотографиями в каталогах старого чехословацкого стекла.

Иногда даже небольшой номер на дне помогает найти конкретную модель и узнать, сколько ее продавали на аукционах.

Цвет и форма могут многое рассказать о вазе

Среди старых чехословацких ваз встречаются изделия зеленого, желтого, янтарного, розового и красного цветов. Коллекционеры также ценят необычные формы, фактурные стекла и дизайнерские модели, которые отличаются от обычных ваз массового производства.

Некоторые старые стеклянные предметы изготовляли из уранового стекла. Оно может светиться зелёным под ультрафиолетовой лампой. Однако определить его по цвету невозможно: зеленое или желтое стекло не обязательно содержит уран.

Реклама

Не следует также воспринимать мелкие пузырьки внутри стекла как дефект. В некоторых изделиях они особенностью технологии изготовления. А трещины, сколы и царапины могут снизить стоимость вазы.

сколько стоит старая чехословацкая ваза

Цена может быть очень разной. Обычные вазы, которые в свое время выпускали большими партиями, стоят значительно дешевле редких дизайнерских моделей. Изделия известных авторов или необычные экземпляры могут заинтересовать коллекционеров и стоить сотни евро.

В материале венгерского издания Meglepetés упоминаются чехословацкие вазы, которые могут иметь высокую коллекционную стоимость. Но ориентироваться на цены с иностранных аукционов следует осторожно: в Украине спрос на конкретные модели и суммы, за которые готовы покупать, могут отличаться.

Чтобы оценить свою вазу, найдите максимально похожее изделие по форме, цвету, размеру и маркировке. Просмотрите объявления на сайтах продаж антиквариата, аукционах и маркетплейсах. Если есть возможность, проверьте не только цены в объявлениях, но стоимость уже проданных предметов.

Что делать со старой вазой, если вы нашли ее дома

Если ваза досталась вам по наследству или вы нашли ее при разборке старых вещей, не спешите выбрасывать ее или отдавать за символическую сумму:

Сначала осмотрите стекло: нет ли трещин, сколов или повреждений. Сделайте несколько фотографий вазы, в том числе дна, где может быть маркировка. Затем попробуйте установить изготовителя и найти похожие модели. Если ваза имеет необычную форму, клеймо известной фабрики или подпись дизайнера, ее следует показать антиквару или специалисту из коллекционного стекла. Не очищайте абразивные средства и жесткие щетки. Они могут оставить царапины на стекле или повредить декоративное покрытие.

Старая ваза, которая годами стояла на полке и казалась обычным украшением, иногда оказывается ценным предметом. Прежде чем освобождать место в серванте, переверните его и присмотритесь к маркировке.

FAQ

Сколько стоит чехословацкая ваза?

Цена зависит от производителя, модели, состояния и спроса среди коллекционеров. Обычные вазы массового производства могут стоить недорого, в то время как редкие дизайнерские изделия Sklo Union или Rudolfova Huť продают по значительно более высоким ценам. Чтобы оценить конкретную вазу, следует найти аналогичные модели и проверить цены их продаж.

Как определить, имеет ли старая ваза ценность?

Переверните вазу и поищите клеймо, название производителя, подпись дизайнера или номер модели. Обратите внимание на форму, цвет, качество стекла и состояние изделия. Если ваза имеет маркировку известной фабрики или необычный дизайн, поищите ее в каталогах коллекционного стекла или обратитесь к антиквару.

Новости партнеров

Новости партнеров