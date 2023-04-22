"Старение" младенцев: в Северной Корее некоторым всего за несколько дней может исполниться 2 года

В КНДР используют систему подсчета лет, при которой новорожденному в первый день исполняется 1 год.

Северокорейский малыш уже через два дня после рождения может считаться двухлетним.

Об этом рассказала беженка из КНДР в Южную Корею Йонми Пак в опубликованном в TikTok видео, которое стало вирусным.

По ее словам, в Северной Корее годы с рождения считают по особому. Ребенку в день рождения уже исполняется год, а каждый год каждого 1 января к его возрасту прибавляется еще один год. Другими словами, ребенку, родившемуся 31 декабря, уже 1 января исполняется два года.

@dannydoesntknow Вы можете быть 2 дня star but be 2 years ♬ original sound — Cody

Как сообщает LadBible, происхождение уникальной системы старения непонятно.

Согласно одной теории, один год, исчисляемый со дня рождения, относится ко времени, проведенному в утробе матери – девяти месяцам, округляющимся до двенадцати. Другие считают, что древняя азиатская система счисления не имела понятия нуля.

Напомним, ранее в Северной Корее казнили трех подростков путем расстрела. Двух из них наказали за просмотр и продажу южнокорейских фильмов на автономных устройствах, а третьего — якобы за убийство своей мачехи.

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