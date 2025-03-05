Старинное пророчество из Ватикана: Судный день 2027 года и связь с болезнью Папы Франциска

В книге содержатся 112 загадочных латинских фраз, которые, как полагают, описывают всех пап начиная с Целестина II (1143 г.) и завершаются Папой Франциском.

В Ватиканских архивах был найден 900-летний текст, что, по утверждениям исследователей, предусматривает год Судного дня. Согласно древнему "Пророчеству о папе", которое приписывают святому Малахии, конец света может наступить в 2027 году.

Об этом пишет Daily Mail.

В книге содержатся 112 загадочных латинских фраз, которые, как полагают, описывают всех пап начиная с Целестина II (1143 г.) и завершаются Папой Франциском.

Документ, впервые обнародовавший монах-бенедиктинец Арнольд Вион в 1595 году, предусматривает, что последним понтификом будет так называемый Петр Римлянин, при котором произойдет большое разрушение.

"В последние гонения на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего семигорный город будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей. Конец."

Папа Римский Франциск во время обеда по случаю Всемирного дня бедных / Фото: Associated Press

Некоторые трактуют эти слова как намек на нового понтифика, заменяющего Папу Франциска, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, а другие считают, что Франциск является последним папой.

Согласно документальному фильму 2024 года, текст, приписываемый Папе Сиксту V (1585-1590), содержит ключ к разгадке даты конца света. Считается, что его правление расположено в середине предусмотренного периода, а завершение наступит ровно через 442 года – в 2027 году.

Хотя пророчество обрели более 400 лет назад, интерес к нему снова возрос на фоне ухудшения здоровья 88-летнего Папы Франциска. Недавно он пережил два респираторных кризиса, вызванных бронхиальными спазмами и значительным скоплением слизи в легких. Понтифик уже более двух недель находится в больнице.

Историки отмечают, что первые 74 предсказания, охватывающие пап до 1590 года, поразительно точны, тогда как последующие фразы становятся все более размытыми. Это рождает предположение, что текст мог быть подделан в XVI веке.

Несмотря на это, ряд совпадений остается впечатляющим. Например:

"Gloria Olivae" ("Слава Оливы") – некоторые считали, что это предсказание папы Бенедикта XVI, ведь орден Святого Бенедикта связан с оливковыми ветвями.

"De labore Solis" ("Труд Солнца") – намек на Папу Иоанна Павла II, родившегося во время солнечного затмения.

"Peregrinus apostolicus" ("Апостольский странник") – часто связывают с Папой Павлом VI, который много путешествовал.

Последняя фраза книги говорит о больших потрясениях в Католической Церкви и возможном уничтожении Рима. Хотя многие эксперты относятся к тексту скептически, его прогнозы и современные события заставляют приверженцев конспирологии внимательнее присмотреться к 2027 году.