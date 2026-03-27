Старинные имена для детей снова в тренде: какие вернулись в топ-25

Старинные имена снова популярны

Старинные имена возвращаются к популярности — все больше родителей выбирают классические варианты с «историей». Исследование показало: имена, которые были распространены сто лет назад, снова входят в топы.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Crystal Care Collection на основе данных Управления национальной статистики, передает издание Mirror.

Исследователи сравнили 100 самых популярных имен 1924 года с актуальными показателями за 2024-й.

Результаты демонстрируют четкую тенденцию: ряд имен, которые потеряли популярность во второй половине ХХ века, сейчас активно возвращаются. В 2024 году все десять таких имен не только снова появились в рейтингах, но и поднялись в топ-25.

Среди женских имен наибольший рост показали:

Лили — с 47-го места в 1924 году до 3-го в 2024-м

Айви — с 32-го до 5-го

Флоренция — с 23-го до 6-го

Элси — с 17-го до 10-го

Эвелин — с 35-го до 20-го

Среди мужских имен в список вошли:

Артур — с 9-го места до 4-го

Джордж — с 3-го на 6-е место

Генри — с 24-го до 14-го

Гарри — с 30-го до 20-го

Джек — с 33-го до 22-го

В середине ХХ века большинство этих имен исчезли из перечня популярных. Некоторые потеряли позиции на десятилетия — до 70 лет. Исключением оставался лишь Джордж, который не выбывал из рейтинга.

Опрошенные жители домов престарелых отмечают, что возвращение таких имен связано с интересом к семейным традициям и наследственности. В частности, 91-летняя Эвелин рассказала, что ее назвали в честь любимого автора матери, а имя имеет для нее особое значение.

В то же время один из респондентов по имени Артур отметил, что раньше это имя было распространенным, но впоследствии стало редким — и теперь снова набирает популярность. Другой участник исследования, который носит имя Генри, но известен как Джек, считает, что на тренд влияют также кино и телевидение.

Напомним, ранее мы писали о старинных украинских именах с особым характером, которые сегодня возвращаются в обиход, приобретая новое звучание и смысл.