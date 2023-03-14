Starlink на мобильных телефонах: SpaceX готовится к тестированию спутниковой связи

Тестирование начнется в этом году.

Компания американского изобретателя Илона Маска готовится к тестированию спутниковой связи на мобильных устройствах.

Работа над запуском сервиса satellite-to-cell начнется уже в этом году.

Об этом сообщил вице-президент SpaceX по корпоративным продажам Starlink Джонатан Хофеллер во время выставки Satellite 2023, передает журналист Майк Шитц.

"SpaceX планирует "начать тестирование" своего сервиса satellite-to-cell Starlink "в этом году", — говорится в заявлении.

Hofeller: SpaceX планы "start start to testing" its Starlink satellite-to-cell service "this year." — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) 13 марта, 2023

Кроме того, Хофеллер отметил, что сейчас у Starlink более миллиона пользователей, а SpaceX ежедневно строит 6 спутников следующего поколения и 1000 терминалов для пользователей.

Отметим, что летом в прошлом году Илон Маск анонсировал запуск Starlink для мобильной связи. Вместе с гендиректором T-Mobile Майком Сивертом они объявили о плане Coverage Above and Beyond. Он должен обеспечить мобильное покрытие почти всюду в США. В частности, там, где трудно найти сигнал – национальные парки, пустыни и горные хребты.

Напомним, Илон Маск планирует построить свой город в штате Техас. Предприниматель приобрел тысячи акров пастбищ и сельскохозяйственных угодий.

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