Старший, средний или младший: как порядок рождения может влиять на характер ребенка

Действительно ли порядок рождения определяет, кем мы становимся ответственными лидерами, миротворцами или бунтарями. Эксперты считают, что он имеет значение, но не является решающим фактором.

Автор книги Who's the Favourite? The Loving, Messy Realities of Sibling Relationships Кэтрин Карр отмечает, что место ребенка в семье может влиять на формирование идентичности, однако не определяет его полностью, передает Newsweek.

По ее словам, отношения между братьями и сестрами – сложная и многогранная система. К примеру, первенцы часто чувствуют ответственность и могут переживать потерю «особого статуса» после появления младших детей. В то же время, самые младшие обычно не сталкиваются с таким опытом и растут в совершенно других условиях.

Идеи о влиянии порядка рождения в значительной степени восходят к австрийскому психотерапевту Альфреду Адлеру. Он предполагал, что:

самые старшие дети чаще ответственны и организованы

средние – гибкие, но иногда неуверенные

самые младшие — более рискованные и харизматические

Однако современные исследователи подчеркивают: эти представления скорее обобщения, чем правило.

Карр подчеркивает, что значительную роль играют условия, в которых вырастают дети. Разница в возрасте, финансовое состояние семьи, эмоциональный ресурс родителей – все это создает разный опыт даже для родных братьев и сестер.

Еще один важный подход – теория дифференциации, разработанная психологом Фрэнсис Фукс Шахтер. Она предполагает, что дети сознательно или бессознательно ищут собственную нишу в семье, чтобы отличаться друг от друга. Например, если один ребенок успешен в учебе, другой может развиваться в творчестве или юморе.

Семейная динамика может усложнять эту картину. Смешанные семьи, большая разница в возрасте или даже скрытая родительская пристрастность способны изменять роли и влиять на отношения между детьми.

В итоге эксперты сходятся во мнении: порядок рождения имеет значение, но не приговор. С возрастом отношения между братьями и сестрами могут меняться, а жесткие роли — уступать более равноправным и зрелым связям.

