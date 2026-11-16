Старые пуговицы могут стоить целое состояние: какие экземпляры ищут коллекционеры

Сколько стоят старинные пуговицы / © pexels.com

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Особенно внимательно стоит присмотреться к пуговицам, которые остались от старой одежды, достались по наследству от бабушки или годами лежали в семейных сундуках. Среди них могут случиться настоящие антикварные экземпляры, пишут в Meglepetes.

Почему старые пуговицы имеют ценность

Коллекционирование пуговиц — довольно необычный, но известный восторг. Для тех, кто интересуется старинными вещами, даже маленькая пуговица может быть интересным экспонатом. Значение имеют его возраст, материал, страна происхождения, украшение и история.

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Например, пуговицы когда-то изготовляли не только для повседневной одежды. Ими украшали парадную форму, дорогие платья, пальто и всевозможные аксессуары. Некоторые изделия производили вручную, использовали необычные материалы и сложные техники декорирования.

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Именно такие особенности и привлекают коллекционеров. Причем две почти одинаковые на вид пуговицы могут иметь совершенно разную стоимость. Иногда решающую роль играет даже маленькая надпись на оборотной стороне.

Какие старинные пуговицы могут быть дорогими

Наибольший интерес обычно вызывают редкие изделия, которые сложно найти или воспроизвести. Важную роль играет и материал, из которого они были изготовлены.

Вот на какие пуговицы стоит обратить внимание:

Фарфоровые. Особенно интересны экземпляры с ручной росписью, цветочными орнаментами и необычными рисунками. Некоторые из них больше напоминают маленькие декоративные украшения, чем обычные пуговицы. Перламутровые. Их изготовляли из ракушек, поэтому такие изделия обладают характерным природным блеском. Резные и необычно украшенные модели могут быть особенно интересны для коллекционеров. Стеклянные. Старые пуговицы из цветного стекла привлекают по форме, оттенкам и способу изготовления. Больше всего ценятся редкие декоративные экземпляры. Металлические. Отдельное внимание привлекают пуговицы из военной формы, особенно имеющие гербы, эмблемы или другие исторические символы. Из бакелита. Этот материал был популярен в первой половине XX века. Из него изготавливали пуговицы разных цветов и форм, часть которых сегодня представляет интерес для ценителей винтажа. Деревянные и роговые. Самыми интересными могут быть старые модели ручной работы с необычным убранством.

Впрочем, сам по себе материал еще не делает пуговицу дорогой. Обычные стеклянные или металлические изделия могут стоить совсем недорого. В то же время редкий экземпляр с необычной историей способен заинтересовать даже опытного коллекционера.

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Как понять, что старая пуговица может быть ценной

Если нашли коробку со старыми пуговицами, не торопитесь откладывать ее или выбрасывать. Сначала рассмотрите содержимое внимательнее. Есть несколько деталей, которые помогут понять, стоит ли показать находку специалисту:

Начните с материала. Возьмите пуговицу в руки и посмотрите, как она выглядит при дневном свете. Стекла, фарфор, перламутр, металл и ранние виды пластмассы имеют разные фактуру и особенности. Важны даже вес и характер поверхности. Переверните пуговицу. На оборотной стороне иногда можно найти название производителя, цифры, символы или другие метки. Они помогают установить происхождение изделия и примерное время его изготовления. Не менее интересной может быть сама конструкция крепежа. Присмотритесь к рисунку. Ручная роспись, гравировка, необычные орнаменты и изображения встречаются далеко не на каждой пуговице. Особенно интересны изделия с исторической символикой, например, старые военные пуговицы. Проверьте, нет ли повреждений. Трещины, сколы и стертое покрытие могут снизить стоимость. В то же время, естественные следы старения не обязательно свидетельствуют о плохом состоянии. Для антикварных вещей они вполне привычны. Вспомните историю находки. Если пуговицы хранились вместе со старой формой, одеждой или другими семейными вещами, не торопитесь расставаться с ними отдельно. Такая информация иногда помогает установить их происхождение.

Почему старые пуговицы не стоит чистить самостоятельно

Увидев потемневшую металл или тусклую поверхность, легко поддаться желанию почистить находку. Но с антикварными вещами лучше не торопиться.

Бытовая химия, жесткие щетки и полировочные средства могут повредить старое покрытие, стереть позолоту или испортить рисунок. Особенно осторожно нужно обращаться с фарфоровыми, стеклянными и перламутровыми изделиями.

К тому же природная патина иногда помогает специалистам оценить возраст предмета. Поэтому перед чисткой лучше показать необычную пуговицу специалисту.

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Пока достаточно сфотографировать находку с обеих сторон. Если на ней есть надписи или символы, сделайте отдельные снимки этих деталей. Также измерьте диаметр изделия. Эти фотографии понадобятся, если решите обратиться к коллекционерам или оценщикам.

Сколько стоят старые пуговицы

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни старые пуговицы практически не имеют коллекционной стоимости, другие могут заинтересовать покупателей и на специализированных аукционах.

О масштабах такого увлечения свидетельствуют и коллекции, появляющиеся на торговых площадках. Например, в Чехии выставлялось на продажу примерно 760 пуговиц 1920-х годов. За всю коллекцию просили 100 тысяч чешских крон.

Однако следует учитывать один нюанс: цена в объявлении не всегда равна реальной стоимости вещи. Продавец может установить любую сумму, но это еще не означает, что покупатель найдется, готовый ее заплатить.

Поэтому если среди старых вещей нашли необычные пуговицы, не стоит самостоятельно назначать им цену по первым объявлениям в интернете. Лучше сравнить результаты завершенных аукционов или обратиться к человеку, специализирующемуся на антиквариате.

Где можно оценить и продать старинные пуговицы

Если находка действительно необычная, то ее можно показать антиквару или предложить на специализированном аукционе. Специалист поможет определить материал, примерный возраст и происхождение изделия, а также подскажет возможную рыночную цену.

Есть и другой вариант — обратиться к сообществам коллекционеров. Например, международная организация National Button Society объединяет людей, исследующих и коллекционирующих пуговицы. Для предварительного сравнения можно воспользоваться каталогом Button Country, где собраны фотографии изделий из разных материалов.

Если планируете продавать находку через интернет, поищите схожие экземпляры на антикварных площадках. Особое внимание обращайте на уже проданные лоты, ведь они лучше показывают реальный спрос.

И в следующий раз, когда натолкнетесь на старую коробку с пуговицами, не спешите отправлять ее в мусорку. Возможно, среди обычных с виду вещей спрятался редкий экземпляр, который давно ищет коллекционер.

FAQ

Сколько стоят старинные пуговицы?

Стоимость зависит от материала, возраста, редкости и состояния изделия. Обычные старые пуговицы могут стоить недорого, в то время как редкие фарфоровые, перламутровые, металлические или бакелитовые экземпляры могут заинтересовать коллекционеров. Чтобы узнать реальную цену, следует обратиться к антиквару или сравнить находку с проданными лотами на аукционах.

Как определить, ценна ли старая пуговица?

Сначала выясните, из чего он изготовлен, осмотрите рисунок, крепеж и обратную сторону. Надписи и метки производителя могут помочь установить происхождение вещи. Дополнительную ценность представляют редкие модели, ручная работа и историческая символика. Если пуговица выглядит необычно, лучше не чистить ее самостоятельно, а показать специалисту.

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