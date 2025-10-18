"Статисты играли очень хорошо": спецподразделение ошибочно ворвалось в школу во время учений

Полицейские учения. Фото: полиция Чехии

В чешском городе Варнсдорф полицейские учения по обезвреживанию стрелка в учебном заведении начались со скандала. Бойцы спецподразделения перепутали здания и вместо заброшенной бывшей начальной школы, где должны были проходить тренировки, ворвались в соседнюю Епископскую гимназию, персонал и ученики которой ничего не знали о маневрах.

Об этом инциденте, произошедшем в четверг, 16 октября, пишут чешские издания "Новости и Vinegret" .

Спецподразделение перепутало учеников со «статистами»

По словам мэра города Яна Шимека, которого цитируют оба издания, ситуация разворачивалась стремительно.

Прибывшие на место спецназовцы, чтобы имитировать обезвреживание «активного стрелка», ошибочно позвонили во входную дверь гимназии. Им открыла работница заведения, и полицейские в масках и с оружием немедленно ворвались внутрь.

Учителя и ученики одного из ничего не подозревавших классов были в состоянии настоящего шока. При этом, как рассказал мэр, ворвавшиеся в гимназию полицейские сначала думали, что шокированные люди — это «статисты», «очень хорошо играющие» .

«Только спустя некоторое время они поняли, что что-то не так. С ними связались командиры и сообщили, что они проникли в неправильное здание», – рассказал мэр города Ян Шимек.

Командиры подразделения, контролировавшие ход операции, быстро заметили ошибку и связались с бойцами. После того как ошибка была обнаружена, спецназовцы переместились на запланированное место учений.

Прощение полиции и анализ ошибки

Заместитель мэра Йиржи Сухарда пояснил, что в этом районе города достаточно компактно расположены гимназия, две школы, детский сад и та самая бывшая начальная школа, где должны были пройти обучение.

«Подразделение первого эшелона перепутало здания… По сути, это был несчастный случай, и ситуация быстро прояснилась. Полиция сразу признала ошибку и просила прощения у всех причастных», — заявил Сухарда.

Официальный представитель полиции Камил Марек подтвердил инцидент и сообщил, что начальник территориального отдела чешской полиции в Дечине лично связался с руководством гимназии, чтобы выразить сожаление и извиниться за причиненные неудобства.

Марек добавил, что инцидент будет стандартно рассмотрен соответствующим внутренним органом контроля.

"В ходе учений выявляются недостатки, которые потом оцениваются, чтобы мы могли избежать их в случае реальной ситуации", - подытожил представитель полиции.

На своем официальном сайте полиция рассказала только об успешном сценарии учений, который предполагал симуляцию нападения вооруженного террориста на учеников и учителей, не вспомнив о курьезе с ошибочным штурмом соседнего здания.

