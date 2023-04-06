Статуя в Италии плачет кровавыми слезами: объяснение этого случая ошеломило

Исследование кровавых "слез", которые появляются на деревянной статуе Богородицы, показало их животное происхождение.

Обнародованы первые результаты исследований статуи Девы Марии, которая ежемесячно плачет "кровавыми слезами" на берегу озера Браччано в нескольких километрах от Рима. Жидкость, которая появляется на лице статуи, признали "совместимой со свиной кровью".

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

В последние пять лет третьего числа каждого месяца к статуе Девы Марии, которую привезла и установила 53-летняя предпринимательница сицилийского происхождения Мария Джузеппа Скарпулла, известная как Гизелла Кардия, совершаются многолюдные паломничества.

Женщина провозгласила себя провидицей, утверждая, что с тех пор, как привезенная из Меджугорья в Боснии и Герцоговине статуя Девы Марии начала плакать кровавыми слезами, она получает от Богородицы откровение.

Те, кто хочет увидеть статую, должны заплатить за вход на территорию, где она установлена, 50 евро.

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Кроме финансовых доходов, паломничества принесли Кардии телевизионную популярность, ее приглашали к участию в различных программах. "Я оставила свою карьеру, теперь я работаю ради царства небесного", — говорила бывшая бизнесменка.

Но такое "служение" с очевидной экономической выгодой стало основанием для расследования, которое начали как епархия Чивита-Кастеллана, к которой принадлежит город Тревиньяно, в котором установлена статуя, так и местная прокуратура. Для исследования были изъяты некоторые артефакты, а именно жидкость появляющаяся на деревянной скульптуре.

Предварительные результаты анализов крови, проведенных следователями на образцах, взятых у статуи, указывают, что по "консистенции, цвету и плотности" это свиная кровь.

К завершению расследования женщина переехала в монастырь Сан-Винченцо в Бассано близ Рима.

Напомним, в городе Ровно 22-летний парень стал жертвой мошенника, который в течение 5 лет злоупотреблял его доверием и зарабатывал на этом деньги. Аферист убедил потерпевшего, что имеет связь с загробным миром и может "закрывать портал от демонов".

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