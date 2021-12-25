Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Стая из девяти волков сбежала из вольера во французском зоопарке: подробности

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стая из девяти волков сбежала из вольера во французском зоопарке: подробности

Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

В момент инцидента на территории зоопарка находились посетители. Четверых волков застрелили за "опасное поведение".

На юге Франции зоопарк Trois Vallées в Монредон-Лабессонье временно закрыли после бегства из вольера стаи из девяти волков.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел на минувших выходных, когда на территории зоопарка находились посетители. "Животные сломали люки безопасности и перелезли через забор, но за пределы зоопарка не вышли", — говорится в сообщении.

Четырех волков застрелили за "опасное поведение", а еще пятерых вернули в вольер и подвергли наркозу.

Как рассказал представитель местных властей Фабьен Шоле, "в зоопарке было немного людей, и общественность не подвергалась непосредственной опасности". Пострадавших не было.

В то же время, по его словам, зоопарк необходимо закрыть, пока в администрации не устранят проблемы с безопасностью. Тем временем на сайте зоопарка появилось сообщение о закрытии до середины января из-за "срочных работ".

Владелец учреждения Совер Феррара рассказал, что волки прибыли в зоопарк недавно. Он добавил, что посетителей эвакуировали сразу после бегства хищников. В Trois Vallées площадью более 60 гектаров содержат более 600 животных, в том числе львов, обезьян и фламинго.

Читайте также:

В Харьковском зоопарке уснули медведи | Новости Украины

В Харьковском зоопарке уснули медведи | Новости Украины
Следующая публикация