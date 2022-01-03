Стая скворцов образовала гигантскую ложку: израильский фотограф удивил Сеть своим снимком

Удивительный кадр был сделан в долине реки Иордан.

Израильский фотограф Альберт Кешет сфотографировал стаю скворцов, образовавших в небе фигуру, похожую на ложку с грудкой сахара. Этот кадр он сделал в долине реки Иордан, наблюдая за полетом птиц.

Опубликованная в соцсетях фотография сразу собрала большое количество отзывов.

По словам фотографа, он провел несколько часов, наблюдая за полетом птиц. В один момент они вдруг сформировали фигуру, напоминающую ложку. Какое-то время они удерживали эту фигуру, после чего "ложка" начала изгибаться, как в известных трюках Ури Геллера — мистификатора, который, казалось бы, сгибает металлические ложки силой мысли.

Впоследствии сам Ури Геллер перепостил этот снимок, назвав его подарком на свое 75-летие.

Сам автор фото считает этот снимок самым удивительным в своей профессиональной карьере. Через некоторое время в Сети появилось видео, на котором видно, как птицы создают эту причудливую фигуру.

Это phenomenal unique never against moment Starlings over Jordan Valley завёл в рамку рычаговка с cukrом Запечатленный по природе photographer Albert Keshet. pic.twitter.com/YDZVRt2GdB — UriGeller.eth (@theurigeller) January 2, 2022

Напомним, в одном из парков Черновцов в результате новогодних фейерверков массово погибли птицы.

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