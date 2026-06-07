Стена позора: где расположено самое длинное минное поле в мире

Марокканская стена / © Getty Images

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Немногие слышали о «Марокканской стене», однако именно она считается самым длинным непрерывным минным полем на планете.

Как передает Oddity Central, эта гигантская оборонительная линия протяженностью около 2 700 километров простирается через территорию Западной Сахары и уже десятилетиями остается символом одного из самых продолжительных территориальных конфликтов в Африке.

Марокканская стена, которую также называют Бермом, представляет собой сложную систему песчаных валов, военных укреплений, наблюдательных пунктов и минных полей. По разным оценкам, вдоль нее заложено около семи миллионов противопехотных и противотанковых мин, а также остается большое количество неразорванных боеприпасов.

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Как появилась «Марокканская стена»

История постройки берет начало в 1975 году, когда завершилось колониальное присутствие Испании в Западной Сахаре.

После выхода испанских войск на территорию региона претендовали соседние Марокко и Мавритания. В то же время, местное население — сахарцы — выступало за создание независимого государства.

В 1976 году был создан Фронт Полисарио, провозгласивший независимость Сахарской Арабской Демократической Республики.

После этого в регионе разразилась война. В 1979 году Мавритания отказалась от своих претензий и вывела войска, однако Марокко продолжило контролировать значительную часть территории.

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Зачем построили оборонный вал

Во время боевых действий марокканская армия несла значительные потери от атак повстанцев. Чтобы усилить контроль над территорией, власти страны приступили к строительству масштабной оборонительной линии.

Работы продолжались несколько лет и завершились в 1987 году. После этого Западная Сахара фактически была разделена на две части.

Восточные районы остались под контролем сил, связанных с Сахарской Арабской Демократической Республикой, в то время как примерно две трети территории, включая основные экономические ресурсы и населенные пункты, контролирует Марокко.

Марокканская стена / © Getty Images

Конфликт, продолжающийся десятилетиями

Строительство «Берма» существенно изменило ход войны. Оборонительная система значительно усложнила передвижение повстанцев и снизила эффективность партизанских атак.

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В результате конфликт постепенно вошел в тупик.

С 1991 года в регионе действует режим прекращения огня, а за его соблюдением наблюдают силы Организации Объединенных Наций.

Несмотря на это, вопрос окончательного статуса Западной Сахары до сих пор остается нерешенным.

Среди сторонников независимости региона укрепление часто называют "Стеной позора", считая ее символом разделения народа и препятствием для объединения территорий.

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Миллионы мин остаются смертельной угрозой

Одной из самых больших проблем остается огромное количество мин, расположенных вдоль оборонной линии.

Закопанные под песком взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы регулярно становятся причиной ранений и гибели людей и животных.

Из-за сложных природных условий и масштабов территории полное разминирование региона остается чрезвычайно сложной задачей даже через десятки лет после завершения активной фазы войны.

Вторая по длине стена в мире

Кроме статуса самого длинного непрерывного минного поля, «Марокканская стена» имеет еще один рекорд.

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С протяженностью около 2 700 километров она считается второй по протяженности стеной в мире после Великой китайской стены.

Несмотря на свои гигантские размеры и историческое значение, эта постройка остается одной из наименее известных милитаризованных зон планеты, о существовании которой многие даже не догадываются.

Напомним, открыт самый высокий в мире горизонтальный небоскреб на высоте 250 м над землей.

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