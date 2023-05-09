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Стилист поделилась секретом: как подобрать цвет одежды, которая вам подходит

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
187
Время на прочтение
2 мин
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Стилист поделилась секретом: как подобрать цвет одежды, которая вам подходит

Как подобрать цвет одежды? / Фото: pixabay.com

Цвет одежды – важный нюанс, на который нужно обращать внимание во время похода по магазинам. Ведь он может как подчеркнуть преимущества внешности, так и выделить ее недостатки. Как подобрать цвет одежды?

О том, как подобрать цвет одежды максимально быстро, рассказала на странице в Instagram стилист Елена Шевченко.

Оказывается все очень просто: как подобрать цвет одежды

Эксперт советует определять это по тому, насколько "совместим" тот или иной цвет с вашим лицом. Что нужно делать:

  • поднесите вещь к подбородку, присмотритесь как реагирует кожа;
  • если синяки под глазами проявляются сильнее, пигментные пятна усилились, а морщинки стали виднее – этот цвет вам точно не подходит.

Также стилист добавила, если вы увидели, что кожа будто бы "подсветилась" изнутри и подтянулась, тогда этот оттенок точно стоит брать.

Как модно довершить образ

Елена Шевченко добавила, что важно завершать свой образ украшениями. И здесь нужно выбрать те, которые подойдут к нему идеально. Существует несколько факторов, влияющих на это:

  • если вы собрали волосы, лучше выбрать серьги;
  • у вас открытое и глубокое декольте — подойдет цепочка;
  • если у вас и открытое декольте, и собранные волосы – можно выбирать любое из этих украшений по своему вкусу, но не два сразу.

Помня об этих простых правилах, вы сможете подобрать одежду, которая всегда будет вам подходить и подчеркнет все преимущества внешности.

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Дата публикации
Просмотры
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