Стилист поделилась секретом: как подобрать цвет одежды, которая вам подходит

Цвет одежды – важный нюанс, на который нужно обращать внимание во время похода по магазинам. Ведь он может как подчеркнуть преимущества внешности, так и выделить ее недостатки. Как подобрать цвет одежды?

О том, как подобрать цвет одежды максимально быстро, рассказала на странице в Instagram стилист Елена Шевченко.

Оказывается все очень просто: как подобрать цвет одежды

Эксперт советует определять это по тому, насколько "совместим" тот или иной цвет с вашим лицом. Что нужно делать:

поднесите вещь к подбородку, присмотритесь как реагирует кожа;

если синяки под глазами проявляются сильнее, пигментные пятна усилились, а морщинки стали виднее – этот цвет вам точно не подходит.

Также стилист добавила, если вы увидели, что кожа будто бы "подсветилась" изнутри и подтянулась, тогда этот оттенок точно стоит брать.

Как модно довершить образ

Елена Шевченко добавила, что важно завершать свой образ украшениями. И здесь нужно выбрать те, которые подойдут к нему идеально. Существует несколько факторов, влияющих на это:

если вы собрали волосы, лучше выбрать серьги;

у вас открытое и глубокое декольте — подойдет цепочка;

если у вас и открытое декольте, и собранные волосы – можно выбирать любое из этих украшений по своему вкусу, но не два сразу.

Помня об этих простых правилах, вы сможете подобрать одежду, которая всегда будет вам подходить и подчеркнет все преимущества внешности.

Читайте также: