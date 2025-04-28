Стив Джобс всегда задавал этот вопрос на собеседовании: о чем узнавал соучредитель Apple

Соучредитель Apple Стив Джобс / © idownloadblog.com

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Во время собеседования соучредитель Apple Стив Джобс всегда спрашивал об одном: он задавал именно этот вопрос претенденту на должность в компании, стараясь выйти за пределы навыков и опыта, чтобы понять мотивацию и амбиции человека.

Об этом говорится в inc.

Из-за высокой текучести кадров в Apple там постоянно искали новых людей: кто-то работал всего три месяца, кого-то повышали, а кто-то увольнялся сразу. Во время собеседований Джобс всегда спрашивал: Почему вы хотите здесь работать?

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Часто кандидаты отвечали стандартно — по необходимости в работе или по рекомендации знакомых. Однако лучшим ответом, практически всегда проявлявшим сильных работников, был простой и честный ответ типа: «Потому что я купил новый автомобиль, и мне нужно осуществить платежи».

Те, кто отвечал именно так, хорошо зарекомендовали себя в компании: были трудолюбивыми, принимали сверхурочные изменения и приобретали уважение в коллективе. Уважение, в свою очередь, мотивировало их работать еще лучше.

Как говорил Стив Джобс в интервью на конференции All Things Digital D8 2010 года, за час собеседования не получится узнать достаточно о человеке.

«В конце концов это зависит от вашей интуиции. Что я чувствую к этому человеку? Какие они, когда им бросают вызов? Почему они здесь? Спрашиваю каждого: „Почему вы здесь?“ Ответы сами по себе не то, что вы ищете. Это метаданные», — говорил Джобс.

По словам руководителя Apple, технические навыки, особенно у его компании, оценить относительно легко. Настоящий вызов заключался в том, чтобы понять мотивацию — то, что двигает человеком.

Именно поэтому Джобс тоже любил спрашивать кандидатов о том, чем они гордятся. Это раскрывало их подлинные ценности.

Когда люди отвечали на вопрос «Почему ты здесь?» стандартными фразами типа «Хочу помочь компании развиваться», это не всегда означало искреннюю мотивацию. Часто это был ответ, который они считали правильным.

Настоящие же ценные кадры давали личные, «эгоистические» ответы — говорили о собственных стремлениях и выгодах.

Джобс отмечал, что человек, желающий развить лидерские навыки, будет работать над собой усерднее. Тот, кто хочет гордиться своей работой, будет прилагать больше усилий. Тот, кто стремится получить опыт для открытия собственного бизнеса, будет работать со страстью.

Когда цели работника совпадают с вашими — работа становится больше, чем просто работой, а работник — больше, чем просто исполнителем.

Напомним, мощные цитаты Стива Джобса — воплощение его мудрости, вдохновляющие и способствующие личному и профессиональному развитию человека.

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