Стивен Спилберг заявил, что пришельцы уже были на Земле

Стивен Спилберг / © Associated Press

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Американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в посещение Земли пришельцами. Часть ученых предполагает, что такой сценарий теоретически возможен, однако отмечает: убедительных доказательств этого нет.

Об этом Спилберг сказал во время промокампании своего нового научно-фантастического фильма "День раскрытия", передает Daily Mail.

"Я абсолютно уверен, что они были здесь и есть. А кто знает, может быть, они всегда были здесь", — заявил режиссер.

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По словам Спилберга, его убеждение основывается не на прямых доказательствах, а на "косвенных показаниях", которые он собирал в течение жизни. Он вспомнил документальные фильмы, свидетельства в Конгрессе и рассказы людей, которых слушал многие годы.

Некоторые ученые полностью не исключают возможность того, что инопланетные цивилизации могли когда-то посетить Солнечную систему. Астрофизик из Килского университета Якко ван Лоон заявил Daily Mail, что это "вполне возможно".

По его словам, если пришельцы побывали у Земли миллиард лет назад, они увидели бы планету с океанами, полными микробной жизни, и почти пустой сушей.

Ван Лоон также предположил, что потенциальные следы такого визита могли остаться не на Земле, а на Луне или других частях Солнечной системы — например, в виде артефактов, зондов для наблюдения или отходов.

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В то же время, главной проблемой для межзвездных путешествий остаются огромные космические расстояния. Астрофизик из Университета королевы Марии Томас Хоуорт объяснил, что даже самому быстрому аппарату, созданному человеком, понадобились бы тысячи лет, чтобы добраться до ближайшей известной звезды с планетами — Проксимы Центавра.

По его словам, хотя существование жизни во Вселенной выглядит вероятным, шансы обнаружить его на соседних планетах низкие. А чем дальше расположен объект, тем сложнее становятся путешествия — как по расстоянию, так и по времени.

В научной фантастике эту проблему часто решают благодаря полетам быстрее света, "червоточинам" или другим экзотическим технологиям. Однако в реальной физике такие способы передвижения остаются лишь гипотетическими.

Астроном из Университета Гартфордшира Уильям Алстон отметил, что скорость света, вероятно, является предельной скоростью во Вселенной. Объекты с массой не могут ее достичь или превысить, поэтому даже очень развитым космическим аппаратам пришлось бы тратить время на межзвездные перелеты.

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Как объясняют ученые, теоретически цивилизация могла бы отправиться к Земле в путешествие, которое длилось бы тысячи лет. Релятивистские эффекты могли бы сократить время для самих путешественников, но это означало бы потерю связи с их "домом", где время проходило бы значительно быстрее.

Несмотря на теоретические предположения, большинство специалистов призывают не путать научную возможность с доказанным фактом.

Профессор Манчестерского университета Майкл Гарретт, работающий в области поиска внеземного разума SETI, заявил, что Спилберг создает сильные истории для кино, но его утверждение не является наукой.

По словам Гарретта, Земля — всего одна из сотен миллиардов планет в галактике Млечный Путь. Идея о том, что пришельцы выбрали именно ее, преодолели триллионы километров, а затем ограничились полетами над авиабазами или полями, выглядит маловероятной.

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Он добавил, что если бы инопланетяне действительно посещали Землю, человечество имело бы более убедительные доказательства, чем размытые видео и отдельные рассказы очевидцев.

Похожую позицию высказала профессор Кэрол Оливер из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса. Она отметила, что люди действительно могут видеть непонятные огни в небе, а НЛО или неопознанные воздушные явления нуждаются в расследовании. Однако, по ее словам, это не означает, что им автоматически следует давать инопланетное объяснение.

"Нельзя просто объяснять это пришельцами только потому, что вы этого не понимаете", - подчеркнула Оливер.

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