Стоит ли идти на свидание с парнем, который предлагает оплатить чек пополам: совет священников

Алексей Филюк и Юлиан Тимчук разобрали «справедливость» современных свиданий.

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз прокомментировал популярный вопрос в Threads: что делать девушке на свидание, если парень предлагает оплатить счет пополам.

Об этом Филюк рассказал в своих соцсетях. Ему на помощь пришел его друг, священник Юлиан Тимчук.

«Какой-то он скуп, а кто-то сказал — справедлив. Если я приглашаю священника Юлиана на сок, то я и за него плачу. Но это такое, знаете, мы все демократически должны подходить к этому. Если девушка научит парня сначала, что она за все будет платить наполовину, добра не будет», — говорит Филюк.

Его приятель священник Юлиан добавляет, что если парень сразу предложил поделить чек пополам, еще не зная эту девушку, то девушке стоит обратить на это внимание.

«Знаете, здесь нужно присмотреться, может так будет вся жизнь, а может и не будет так вся жизнь. Это нормально, но нужно присмотреться. Я когда свою жену впервые на кофе приглашал, я платил. Я не говорил „давай по половине“, — говорит Юлиан.

Филюк в свою очередь подчеркивает, что выбор всегда за девушкой.

«Выбор за вами. Это вопрос индивидуальный. Лично я если кого-то приглашаю, знаете, на кофе или куда, то я плачу. А если меня приглашают, то за меня платят. И все. Будьте здоровы», — подытожил он.

