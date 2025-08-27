Стоит ли целоваться на первом свидании: объяснение экспертов

Свидание / © Pixabay

Спешка во время знакомств может привести к быстрому разрыву отношений, поэтому специалисты советуют не форсировать события и избегать поцелуев на первом свидании. Об этом заявили консультанты по вопросам отношений Анна Пайнельт и Кристиан Тиль в подкасте «Die Sache mit der Liebe».

Об этом сообщает Welt.

По словам Тиля, чрезмерная скорость в развитии знакомства часто приводит к тому, что одна из сторон чувствует перегрузку и отступает. Он отметил, что в случаях, когда люди стремятся к стабильным отношениям, важно сначала дать время на проверку совместимости, а не начинать с физической близости.

Эксперты привели пример 42-летней Марии, которая недавно познакомилась с мужчиной по имени Матиас. После первого свидания они поцеловались, на второй встрече произошло сближение, но без интима, а на третьей он отказался приходить, объяснив это «разными мирами». Впоследствии он заявил, что не имеет чувств. По мнению Пайнельт, такой случай демонстрирует опасность спешки в отношениях и свидетельствует о важности самоуважения и осознания собственной ценности.

«Есть пары, которым удается быстро найти общий язык, но в основном слишком быстрое развитие отношений заканчивается тем, что один из партнеров отходит в сторону», — отметила Пайнельт.

В программе также рассмотрели ситуацию другой слушательницы — Луизы, которая начала пользоваться онлайн-платформами для знакомств. Она сообщила, что после изменения профиля количество предпочтений резко уменьшилось, а предложенные алгоритмом мужчины в основном не соответствовали ее ожиданиям.

Пайнельт отметила, что интернет-знакомства обычно вознаграждают скорость и внешние эффекты, но не всегда способствуют глубинному подходу. Она посоветовала сосредотачиваться на тех профилях, которые действительно вызывают восхищение, и не обращать внимания на количество «лайков».

По мнению Тиля, пользователям стоит избегать неискренних анкет, где часто подаются преувеличенные или поверхностные сведения. «Мы не можем найти правильного партнера, если в анкете не указано, кто мы на самом деле», — сказал он.

Эксперты отметили, что ключевым в процессе знакомства является честность и осознанность: нужно открыто сообщать о собственных ценностях и представлениях о жизни, чтобы избежать разочарований в будущем.

