Стоит заброшенным уже 30 лет: жуткая история особняка, который никто не решается купить

Старинный особняк стоит заброшенным более 30 лет

Реклама

Этот дом мог бы стать украшением любого журнала о недвижимости: 400-летняя кирпичная кладка, 17 век, четыре спальни, бассейн и огромный гараж на пять автомобилей. Но вместо новых владельцев здесь хозяйничает только природа. Плющ «душит» стены, крыша обрушилась, а окна зияют пустотой.

Об истории имения Ivy Farm Manor, который местные называют «Домом доктора», пишет The Sun.

Роковая ошибка психиатра

Владельцем имения был уважаемый психиатр доктор Нил Сильвестр. Его карьеру и жизнь в этом доме перечеркнули события весны 1991 года.

Реклама

В марте того года полиция задержала 24-летнюю Кэрол Энн Барратт, которая угрожала ножом девочке в торговом центре. Женщину принудительно госпитализировали в психбольницу под наблюдение доктора Сильвестра.

Однако 14 апреля, спустя всего две недели после задержания, врач неожиданно решил выписать пациентку, несмотря на то, что сам признавал ее «опасной». Он надеялся, что полиция сможет контролировать ее на свободе.

Это решение стало катастрофическим. Через два дня после выписки Кэрол вернулась в тот же торговый центр и смертельно ранила ножом 11-летнюю школьницу Эмму Броди, которая просто ходила по магазинам со своей сестрой.

Бегство и забвение

Расследование признало действия врача "серьезной ошибкой клинического суждения". Хотя он продолжал практику еще несколько лет, жить в Ivy Farm Manor он больше не мог. В 1991 году Сильвестр покинул имение, и с того времени дом «застыл во времени».

Реклама

Местные жители обходят это место, а само здание медленно разрушается. Урбан-исследователи, которые решались зайти внутрь, описывают дом как жуткую «капсулу времени». Среди мусора и обломков до сих пор валяются стопки старых психиатрических журналов, запчасти к редким автомобилям и вещи с 1970-х годов.

Шанс на новую жизнь?

Сегодня руины имения вместе с 3,5 акрами земли выставили на продажу за 395 000 фунтов стерлингов (около 500 тысяч долларов). Для английского рынка недвижимости это забавная стоимость за таковой объект.

Поскольку здание не является памятником архитектуры, новый владелец может его снести и построить что-нибудь новое. Однако, найдется ли смельчак, готовый жить на месте, пропитанном столь тяжелой историей, остается вопросом.

Напомним, старый дом за 4 млн оказался настолько заброшен, что в нем обнаружили труп . На первый взгляд, этот дом в Лондоне ничем не отличается от соседних: викторианская кирпичная кладка, темно-синяя дверь, тяжелые бархатные шторы. Однако внутри скрыты настоящие ужасы.