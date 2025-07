Стоматолог раскрыл 500-летний секрет Леонардо да Винчи о мужском теле

Леонардо да Винчи

Реклама

Приблизительно 500 лет назад Леонардо да Винчи — итальянский художник и ученый, изобретатель и один из величайших представителей искусства Высокого Возрождения, создал эскиз, по его мнению, изображающий идеально пропорциональное мужское тело. Рисунок под названием «Витрувианский человек» стал одним из самых известных анатомических изображений в мире.

Сочетание искусства, математики и анатомии в этом произведении удивляло ученых на протяжении веков. Но теперь лондонский стоматолог утверждает, что разгадал секрет, как да Винчи поместил фигуру человека внутрь идеального круга и квадрата.

Об этом говорится в dailymail со ссылкой на Journal of Mathematics and the Arts.

Реклама

Секрет — в равностороннем треугольнике

Доктор Рори МакСвини, стоматолог с дипломом по генетике, обнаружил, что ключ к геометрическому коду кроется в упоминании «равностороннего треугольника» между ногами фигуры, как отмечено в рукописных заметках Леонардо.

Этот треугольник не случаен — он совпадает с так называемым треугольником Бонвилла в стоматологии, который определяет оптимальную работу челюсти. Это говорит о том, что Леонардо понимал идеальный дизайн человеческого тела задолго до появления современной науки.

Универсальный чертежный шаблон

При использовании этого треугольника для построения рисунка возникает соотношение между размерами квадрата и окружности — 1,64. Это почти идентично «универсальному числовому шаблону» 1,6333, который встречается в природе, например, в кристаллах, черепах, челюстях и плотной упаковке пуль.

«Мы все искали сложный ответ, но ключ был в словах самого Леонардо, — сказал доктор МакСвини. — Один рисунок вмещает универсальное правило дизайна. Это поразительно».

Реклама

Он добавил, что это открытие доказывает: «Витрувианский человек» — не только художественный шедевр, но и научная гипотеза, предсказавшая геометрические закономерности человеческой анатомии.

Влияние Витрувия и современное подтверждение

Да Винчи создал этот рисунок около 1490 года под влиянием римского архитектора Марка Витрувия, который считал, что человеческое тело имеет гармоничные пропорции. Но сам Витрувий не оставил точного математического метода.

Статья, опубликованная в журнале Journal of Mathematics and the Arts, заключает: анализ показывает, что равносторонний треугольник Леонардо соответствует треугольнику Бонвилла — основной геометрической структуре, обеспечивающей оптимальную работу челюсти человека.

К этому времени многие исследователи пытались математически обосновать построение «Витрувианского человека», но точный метод оставался загадкой.

Реклама

Кем был Леонардо да Винчи

Напомним, Леонардо да Винчи — один из величайших гениев человечества. Его достижения охватывают искусство, анатомию, инженерию, ботанику, геологию, архитектуру и многие другие области. Он создал концепции вертолета, танка, парашюта и даже калькулятора.

Самые известные его произведения: «Мона Лиза», «Тайный ужин» и «Витрувианский человек». Его картина Спаситель мира в 2017 году была продана на аукционе за рекордные 450,3 миллиона долларов.

Эта история еще раз доказывает: сочетание искусства и науки может скрывать ответы на мучающие человечество веками вопросы.

Читайте также: