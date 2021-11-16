Стоял на зарядке и вспыхнул: оставленный без присмотра говерборд вызвал разрушительный пожар

Момент возгорания популярного электроскутера для уличных прогулок зафиксировала камера слежения в доме.

В английском городе Сметвик пять пожарных машин и почти 30 пожарных тушили пожар, возникший в жилом доме во время зарядки литий-ионной батареи говерборда — электрического уличного транспорта, популярного среди молодежи.

Как сообщает Daily Mail, в момент возгорания дома была лишь 54-летняя домовладелица Жаклин Барретт, которая прикована к постели из-за рассеянного склероза и проблем с сердцем. Ее спасли от огня, но в больнице женщину пришлось ввести в состояние искусственной комы.

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Сын пострадавшей 34-летний Шейн Джонсон рассказал, что мать позвонила ему и сказала, что услышала взрыв в гостиной.

"Поскольку она прикована к кровати, она не могла выбраться из дома, поэтому позвонила мне и сообщила, что произошел взрыв, и я сразу позвонил в пожарную службу", - сказал он.

Мужчина заметил, что говерборд принадлежал его младшему брату, который пользовался им уже несколько лет. "У нас никогда с этим не было проблем и мы просто не можем поверить в произошедшее", — сообщил он, предоставив от имени своей семьи разрешение на публикацию видео с камер наблюдения в доме, которые зафиксировали момент возгорания.

По его словам, этот случай должен стать предупреждением для всех оставляющих электрические устройства на зарядке без присмотра. "Мы просто хотим, чтобы люди были осторожны во время зарядки устройств", — сказал Шейн Джонсон.

Напомним, ранее спасателям города Соколов на западе Чехии пришлось ликвидировать необычный пожар. Ее вызвал пес, который искал еду на плите и нечаянно включил кухонный прибор. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная в квартире.

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