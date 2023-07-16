Страна молодых отшельников: за выход из дома власти готовы платить почти $500 ежемесячно

Эти отшельники известны как хикикомори — этим японским термином описывают чрезвычайную социальную замкнутость подростков и молодежи.

В Южной Корее все больше молодых людей полностью изолируются от общества, годами не покидая своего дома. Чтобы побуждать их выходить из дома, власти предлагают отшельникам с невысокими доходами ежемесячное пособие в размере до 650 000 вон (490 долларов США).

Об этом сообщает в воскресенье, 17 июля, BBC.

Эти отшельники известны как хикикомори — этим термином в 1990-х годах в Японии описывали чрезвычайную социальную замкнутость подростков и молодежи.

В чем проблема

В Южной Корее это стало серьезной проблемой, поскольку уровень рождаемости в этой стране один из самых низких в мире, что провоцирует снижение производительности. Поэтому власти решили предложить молодым отшельникам ежемесячную стипендию, чтобы заставить их выйти из дома.

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Люди в возрасте от 9 до 24 лет из семей с низким уровнем дохода могут получить до 650 000 вон (490 долларов США) в качестве ежемесячного пособия на жизнь. Они могут претендовать на субсидии на ряд услуг в сфере здравоохранения, образования, культурной деятельности, получить бесплатные юридические консультации и даже провести коррекцию внешности.

Как сообщили в министерстве гендерного равенства и семьи Южной Кореи, эти стимулы направлены на то, чтобы "молодые отшельники восстановили свою повседневную жизнь и реинтегрировались в общество".

По данным Корейского института здравоохранения и социальных вопросов, около 340 000 человек в возрасте от 19 до 39 лет в стране (3% этой возрастной группы) считаются одинокими или изолированными. Исследования также свидетельствуют о росте количества одиночек в Южной Корее. Домохозяйства с одним членом семьи составляли около трети всех семей в 2022 году. В то же время в стране возросло количество людей, умерших в одиночестве.

Достаточно ли денег

Но только финансовым стимулом исправить ситуацию с уединением молодых людей будет сложно. По словам Ким Су Джин, старшей менеджерки компании Seed:s, специализирующейся на программах для хикикомори, молодые люди в Южной Корее чувствуют себя "подавленными", потому что общество предъявляет к ним определенные требования.

"Когда они не могут оправдать эти ожидания, они думают: "Я неудачник", "Мне уже поздно что-то делать", – такая социальная атмосфера подавляет их самооценку и может в конце концов оторвать их от общества", – объясняет она.

Денежная помощь может быть "первым шагом" в решении проблемы, далее должна начаться подготовка бесплатных высококачественных национальных программ для одинокой молодежи.

Напомним, во Франции для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с 2023 года презервативы стали бесплатными в аптеках. Это нужно, чтобы бороться с половыми заболеваниями среди молодежи.

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